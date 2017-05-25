В Кремле 24 мая состоялась церемония вручения государственных наград РФ. Среди тех, кто получил награду, есть и губернаторы двух сибирских регионов.

Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главу Тувы Шолбана Кара-Оол, сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе администрации Томской области уточнили, что Сергей Жвачкин награжден орденом Дружбы «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

«Президентская награда — не моя личная, она по праву принадлежит всем моим землякам. Владимир Владимирович Путин отлично осведомлен об успехах томичей в промышленности, науке, образовании, социальной сфере. И орден Дружбы — достойная оценка главы государства нашей общей работы», — прокомментировал врио губернатора Томской области вручение награды.

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол награжден орденом Дружбы, как рассказали в его пресс-службе, «за трудовые успехи, активную общественную деятельность».

«С волнением и гордостью принял высокую награду из рук президента Владимира Владимировича Путина. Орден Дружбы – не моя личная заслуга. Это итог работы всех до единого моих земляков и признание того, что Тува не стоит на месте, и каждый год добивается побед, маленьких и больших», — написал глава республики на своей странице в социальной сети.

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