Директор Сибирского кадетского корпуса отчитался о доходе, превышающем 100 млн рублей

На сайте мэрии Новосибирска появились декларации руководителей организаций, подведомственных департаменту образования. Больше всех за 2016 год заработал директор кадетского корпуса.

Директор Сибирского кадетского корпуса Андрей Бахвалов указал в своей декларации годовой доход в размере составил 107,6 млн рублей. В отчете за 2015 год доход Бахвалова был ниже более чем в сто раз – 938 тыс рублей. В собственности у директора кадетского корпуса три квартиры, площадь которых 98,1, 76,5 и 56,4 кв метров. В декларации за 2015 год у Бахвалова в собственности значилась квартира площадью 110 кв метров, которой в новом документе нет: вместо нее указана квартира площадью 98,1 кв м. Андрей Бахвалов, согласно декларации, не имеет автомобиля.

Как узнал корреспондент «КС» из всех размещенных департаментом образования деклараций, у большинства руководителей муниципальных образовательных учреждений доход составляет меньше миллиона рублей и лишь изредка превышает его.

Генеральный директор МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», к.п.н, генерал-майор КК Андрей Бахвалов был назначен на должность директора корпуса после реорганизации экспериментального педагогического комплекса «МГИВ». Сибирский кадетский корпус основан в 1992 году, его учредителем является мэрия Новосибирска.

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