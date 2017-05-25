С наступлением теплого времени года в Новосибирске стало появляться все больше мест уличной торговли фруктами, овощами, мясом и рыбой. Однако зачастую, как утверждают специалисты мэрии, продавцы не имеют всех необходимых документов.

За первый квартал 2017 года в Новосибирске обнаружено 412 мест несанкционированной торговли из 461 проверенного места, составлено 723 протокола о нарушениях. Такие проверки проводятся специалистами управления потребительского рынка мэрии совместно со специалистами районных администраций и представителями новосибирского УМВД.

«Мы выезжаем два-три раза в неделю, специалисты районных администраций практически в ежедневном режиме обследуют свои территории», – рассказал о работе подразделений начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.

Что касается нарушений, то в управлении пояснили, что зачастую продавцы не имеют санитарных книжек, а на продукцию отсутствуют документы, то есть продаваемые овощи и фрукты могут быть опасны для здоровья. В городе можно часто заметить, что мясная продукция продается при высокой температуре и недалеко от проезжей части.

«В прошлом году мы провели 1477 рейдов по городу, выписали порядка трех тысяч протоколов, но, к сожалению, не все они были исполнены, пока еще достаточно низкая собираемость штрафов. В этом году мы намерены активизировать работу с нарушителями на административных комиссиях», — поделился планами начальник управления потребительского рынка.

Витухин считает, что необходимо ужесточить наказание, так как штраф размером от 500 до 3 тыс рублей физическому лицу не останавливает торговцев. Депутат Совета депутатов Новосибирска Глеб Черепанов в эфире ток-шоу «Вечерний разговор с Артемом Роговским» рассказал, что на размеры штрафов Совет не может повлиять, так как они устанавливаются Госдумой, но тем не менее обращение федеральным парламентарием направляется. По словам Черепанова, пока нет эффективных ресурсов для борьбы с нарушителями, поскольку чтобы убрать «дешёвый ларёк, нужно провести целую спецоперацию», а на это уходят деньги налогоплательщиков. Он подчеркнул, что новосибирские власти имеют предложения для борьбы с нарушениями, которые должны быть представлены федеральным властям.

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