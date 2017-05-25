В Новосибирске с 11 этажа рухнула строительная люлька с рабочим

Об инциденте на строительной площадке в Железнодорожном районе города первыми сообщили подписчики сообщества «АСТ-54». Рабочий госпитализирован в тяжелом состоянии.

Недалеко от гостиницы «Азимут Отель Сибирь» вчера, 24 мая, с высоты 11 этажа рухнула строительная люлька, в которой находился рабочий. Пострадавший сейчас госпитализирон в тяжелом состоянии в больницу.

Как рассказал корреспонденту «КС» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко, падение случилось из-за перегруза строительной люльки, когда трос не выдержал веса. Представитель управления также добавил, что в настоящее время следователем Железнодорожного межрайонного следственного отдела проводится проверка.

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