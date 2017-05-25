Известный новосибирский бизнесмен Александр Бойко выиграл праймериз по выдвижению кандидата от «Единой России» в областное заксобрание.

24 мая прошло голосование за будущего кандидата от ЕР на довыборы по округу № 21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска) в законодательное собрание Новосибирской области. Предварительные выборы были «закрытыми», то есть голосовали только делегаты отделений ЕР районов города, где пройдут довыборы. В рейтинговом голосовании победил президент АО «Трансервис» Александр Бойко, его поддержали шестьдесят (из 66) человек. Как ранее писал «КС», он считается основным кандидатом на довыборы в заксобрание по округу.

Его соперниками, напомним, были заместитель директора ООО «Арт-Авто» Максим Дергачев (8 голосов), временно не работающий Дмитрий Краснов (5 голосов) и директор ООО «Сибстроймонтаж» Александр Иванов (2 голоса).

Президент региональной ассоциации реабилитационных центров «Содружество» Игорь Филимоненко, утвержденный оргкомитетом, снял свою кандидатуру в пользу Бойко.

Секретаря совета директоров АО «Новосибирский государственный проектный институт» Наталью Ледовскую оргкомитет исключил из списка после утверждения. Как и студента кооперативного техникума им. А.Н. Косыгина новосибирского облпотребсоюза Николая Пирожкова. Его сняли, так как он проигнорировал обязательные дебаты кандидатов.

Довыборы в заксобрание пройдут 10 сентября. Округ освободился после того, как коммунист Артем Скатов перешел на должность вице-мэра.

КПРФ собираются поддерживать на довыборах бывшего депутата заксобрания, экс-начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, советника мэра Новосибирска Сергея Клестова. От партии «Родина» здесь вероятно пойдет журналист, руководитель новосибирского филиала Фонд развития гражданского общества Константин Антонов.

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