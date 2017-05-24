Западно-Сибирская транспортная прокуратура обнаружила коррупционную составляющую в закупках государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа».

Прокуратура проверила исполнение федерального законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд сибирской авиакомпании. В результате проверки были выявлены факты осуществления закупок и ремонта авиационных компонентов по завышенным ценам и без проведения конкурсных процедур. Таким образом, транспортная прокуратура выявила факты неэффективного расходования бюджетных средств. Также установлены факты нарушения процедуры размещения заказов и утверждения документации о закупке, не соответствующей закону.

В адрес генерального директора ГП КК «КрасАвиа» внесено представление, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Недавно «КС» писал о выявленных областной антимонопольной службой нарушениях в сфере госзакупок и гособоронзаказа за первый квартал 2017 года.

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