Как выяснил корреспондент «КС», на месте, где до августа прошлого года размещалось отделение «Единой России» по Новосибирской области, построят жилое здание повышенного класса. Строительство ведет известный новосибирский девелопер Владислав Крючков.

По адресу ул. Ядринцевская, 54 в настоящий момент происходит демонтаж здания бывшего ГУП «Автохозяйство управления делами администрации НСО». В этом помещении наряду с другим организациями также располагалось региональное отделение «Единой России». В августе 2016 года единороссы переехали на Красный проспект, 80.

На текущий момент демонтаж здания завершается. Как сообщили «КС» источники в мэрии города, на этом месте планирует возводить жилой комплекс один из крупнейших новосибирских застройщиков Владислав Крючков. В разговоре с корреспондентом Владислав Крючков отрицать этого не стал, но заметил, что говорить о конкретном проекте еще рано. «Мы пока не ведем строительство, а ликвидируем объект. Сейчас находимся на стадии доработки проекта».

Тем не менее застройщик сообщил, что это «будет хороший объект, типа Milk House». Напомним, что жилой комплекс Milk House был сдан в декабре 2016 года. Располагается комплекс в «тихом центре», на пересечении улиц Урицкого и Октябрьского.

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