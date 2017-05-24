«АртСайнс Синема Дистрибьюшн» освободит здание «Пионера» в Новосибирске к 1 июня

Кинопрокатчик «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» придется освободить здание кинотеатра «Пионер» для театра Афанасьева. Арбитражный суд оставил свое решение без изменений.

Решение Арбитражного суда в Новосибирске оставлено без изменений Седьмым арбитражным апелляционным судом Томска. Теперь компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» обязана освободить здание новосибирского кинотеатра «Пионер».

«Решение по выселению бывшего арендатора оставлено в силе. Уже через неделю приступаем к ремонтным работам для театра Афанасьева», – написала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в социальной сети.

Ранее «КС» сообщал, что компания подавала встречный иск, чтобы выиграть время. К 1 июня арендатор освободит помещение, где после ремонта поселится театр Афанасьева.

Напомним, городские власти рассматривают возможность размещения в здании театра Афанасьева с января 2016 года. Результаты проверки эффективности использования кинотеатра «Пионер» оказались неутешительными. Позже был сделан перерасчёт арендной платы, но арендатор отказался от новой суммы.

По словам совладельца «Арт Синема Дистрибьюшн» Галыма Саинова, в 2004-м, когда компания арендовала здание, его техническое состояние было более чем плачевно. По подсчетам бизнесмена, на ремонт компания потратила порядка 80 млн рублей и три года.

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