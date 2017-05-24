В начале мая комитет по рекламе мэрии Новосибирска возглавил Дмитрий Лобыня. В разговоре с «КС» он уже обозначил ряд важнейших задач, среди которых — сохранение поступлений в бюджет от рекламораспространителей и выработка более понятных правил размещения вывесок для предпринимателей. О том, как к этому относятся сами представители рынка, что их категорически не устраивает, и какие актуальные проблемы требуют немедленного разрешения — в материале «КС».

Несмотря на планомерную работу по демонтажу рекламных конструкций, в Новосибирске наблюдается явный избыток «наружки». Вместе с тем, сам рынок наружной рекламы за последние годы, как признает Дмитрий Лобыня, находится в заметном упадке. Сами участники этого рынка, как и прежде, не идут на контакт со СМИ, однако в мэрии Новосибирска дают негативную оценку ситуации на рынке. «О том, насколько заполнены рекламные площади, я сказать не могу, так как мы не занимаемся размещением контента на рекламоносителях. Но по данным рекламных агентств рынок просел по сравнению с 2013-ым годом на 50%. Да и сами рекламораспространители отказываются от своих щитов и расторгают договоры с мэрией», — сетует руководитель комитета по рекламе.

По убеждению Дмитрия Лобыни, критерии конкурсного отбора, существующие на сегодня, отображают объективную картину происходящего. «К сожалению, то, что на конкурс зачастую не набирается большого количества участников, показывает, какую стагнацию переживает рынок наружной рекламы».

Впрочем, не все оценивают ситуацию на рынке в негативном ключе. Сравнивая ситуацию в Новосибирске с другими городами, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов отмечает, что видит достаточно благополучную общую картину. «У нас есть план по демонтажу и освобождению исторической части города, два раза в год мы принимаем решение о внесении изменений в схему размещений рекламных конструкций. У нас есть очень интересные реализованные предложения по электронной карте — теперь каждый предприниматель имеет возможность посмотреть, какие виды рекламных конструкций и где предложены, существуют адресные ориентиры с отметками перспективных территорий для развития рынка и мест, где никогда не будет рекламы. Мы постоянно сравниваем возможности городов, в том числе, и по сбору доходов и по развитию бизнеса, и видим очень неплохую картину», — делится своей оценкой ситуации Игорь Салов.

Иначе смотрят на вещи новосибирские маркетологи, констатируя, что наружная реклама испытывает все больший конкурентный натиск со стороны интернет-рекламы, поэтому ожидать процветания этого сегмента уже точно не стоит. «Наружная оффлайн-реклама является скорее напоминанием для клиента, продавать она перестала давно. Когда едешь по городу и видишь баннер, ты в первую очередь не звонишь по телефону, который в ней указан, а открываешь интернет и читаешь полную информацию, что это за товар или услуга. Да, актуальность наружной рекламы останется, но те же соцсети заменят ее основную массу, и это начинает работать. В недвижимости мы уже стали получать клиентов из Facebook», — отмечает маркетолог ЖК «Ясный берег» Иван Дрюпин.

Увеличение коэффициента К2:дубля 2 не будет

По данным мэрии Новосибирска, ежегодно за счет рекламной деятельности городская казна пополняется на 130 млн рублей. Этот доход формируется из платы за муниципальные земельные участки, на которых размещены рекламные конструкции, и пошлин за выдачу разрешений на эксплуатацию. Одна из задач, которую ставит перед собой новый руководитель комитета по рекламе — сохранение поступлений в бюджет от рекламораспространителей.

Несколько лет назад депутаты горсовета активно обсуждали увеличение коэффициента К2, понижающего ставку единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В результате принятие соответствующего решения не прошло дальше первого чтения. С приходом нового руководства в комитет по рекламе, предположение, что эта тема появится на повестке, снова появилось. Депутат Заксобрания НСО Александр Манцуров, который будучи депутатом горсовета, являлся одним из инициаторов повышения коэффициента, в разговоре с «КС» отметил, что нынешнюю ситуацию на рынке не изучал, но «естественно, когда в бюджете не хватает средств, надо более объективно выставлять цену за предоставление муниципальных услуг» и усомнился в том, что сейчас эта цена объективна.

Игорь Салов, который не поддерживал эту меру изначально, напротив, считает, что вопрос с увеличением К2 сейчас потерял актуальность. «Когда в целом экономика России находится на очень низком уровне, говорить о повышении бремени на бизнес нецелесообразно. Если кто-то хочет попробовать это сделать — пускай попробуют», — предложил депутат.

Схожего мнения придерживается Дмитрий Лобыня. «Как раз несколько лет назад принятие такого решения было бы актуально. На сегодняшнем падающем рынке увеличивать финансовую нагрузку следует очень осторожно, поскольку в настоящее время рынок балансирует между точкой безубыточности и финансово-фискальной нагрузки со стороны государства. От платежей рекламных агентств, в том числе, формируется бюджет Новосибирска, как напрямую через договоры аренды, так и косвенно через налоговые поступления. Есть примеры городов, где рекламные агентства полностью свернули свою деятельность. Наблюдается и другая крайность, когда процветает рынок незаконного размещения рекламных конструкций», — отметил «КС» Дмитрий Лобыня.

Депутат Заксобрания НСО Алексей Андреев видит другие возможности для пополнения бюджета. Он отмечает, что можно перенять опыт у москвичей: «Сергей Собянин (мэр Москвы — «КС») сократил количество щитов, но, подняв ставки, увеличил поступления в бюджет. На мой взгляд, в Новосибирске нужно делать также». Кроме того, депутат считает необходимым провести ревизию всех щитов в городе. «Мне кажется, у нас много неучтенных конструкций, за которые вообще не платится», — считает парламентарий.

Реклама 3*6 уходит

Вторая задача, которую предстоит решить — регулирование рынка наружной рекламы в соответствии с запросами горожан и планомерное сокращение устаревших рекламных конструкций типа 3*6 особенно в центре города. Напомним, эта работа ведется в городе еще с 2013 года по инициативе экс-губернатора Василия Юрченко. «Демонтаж самовольных рекламных конструкций и освобождение от них исторической части Новосибирска — это серьезнейшая работа, которая ведется и сейчас, — рассказывает Игорь Салов. — Единственная проблема — это законно размешенные конструкции в охраняемой части города еще находятся в действующих договорах. Когда договоры будут завершены, никаких конструкций там больше не будет».

Алексей Андреев отмечает, что есть и обратная сторона медали: «С Красного Проспекта убрали огромные щиты 6×3, но понаставили рекламы поменьше. Множество конструкций размещены с нарушениями нормативов — не соблюдается расстояние от домов, дорог, между самими щитами. На эти моменты у нас никто внимания не обращает. Конечно, новому начальнику предстоит очень большая работа по приведению города в порядок, разгрузки его от рекламы причем, начиная с центра и всех главных магистралей».

Новые правила для вывесок

Как отмечает Дмитрий Лобыня, в закон о рекламе постоянно вносятся поправки, в соответствии с ним корректируется решение Городского совета № 372. «В настоящее время есть запрос горожан на благоустройство города, приведение вывесок к какому-то единому формату как визуальному, так и формату размещения, сокращение наружной рекламы в целом».

Выработка более понятных правил размещения вывесок для предпринимателей и упрощение процедуры такого оформления — еще одна из задач, которую предстоит решать руководителю комитета по рекламе. К слову, эта проблема не нова — существующий регламент утвержден еще два года назад и, как отмечает директор рекламного агентства «Реклама 154» Евгений Зубков, он довольно размыт. С одной стороны предприниматели зачастую не согласуют нестандартные вывески и используют разные обходные пути и надеясь «на авось». «Например, те, кто находятся на неглавных улицах города, где велика вероятность, что нарушение просто никто не заметит, — не заморачиваются».

С другой стороны, мэрия имеет право демонтировать вывеску, если после соответствующего предписания нарушения не были устранены. В процессе согласования предприниматель может ее временно закрыть тканью, чтобы избежать принудительного демонтажа. Вместе с тем, бизнесмены жалуются на то, что демонтаж часто происходит без предупреждения. Так, например, случилось с книжным магазином «Перемен». «В 2015 году мы получили предписание, внесли правки в вывеску и спокойно начали работать. И вот сейчас начались какие-то дикости — приехали ночью, сняли вывеску, увезли ее в неизвестном направлении. Я был вынужден написать заявление в полицию, — рассказывает директор магазина Сергей Козяков. — Проще было бы, если бы все это носило уведомительный характер — пришли сотрудники администрации и сказали, каких подписей и где не хватает, выдали реквизиты для оплаты пошлины, и все — вывеска была бы согласована. Так и сборы в бюджет бы увеличились, и для предпринимателей не создавалось столько проблем». Сейчас предприниматели с нетерпением ждут официального прояснения правил размещения вывесок и упрощения процесса их согласования.

Руководитель федеральной сети постгарантийного обслуживания автомобилей FIT SERVICE Данил Соловьев тоже столкнулся с похожей историей. «На выезде одной нашей станции в Новосибирске, понимая, что разместить там вывеску нереально, мы повесили на арке надпись «Счастливого пути». Бандиты – иначе не назовешь — ночью приехали, демонтировали ее, причем по камерам видно, что заняло это около пяти минут. Через два месяца комитет по рекламе выслал счет, в котором говорится, что за демонтаж вывески мы должны заплатить 19,5 тысяч рублей. Для сравнения – монтаж ее составил 1500 рублей. Причем по счету платить нужно не самому комитету, а некой юридической фирме, не имеющей отношения к государственным органам, которая производила демонтаж. Почему я должен платить непонятному юрлицу необоснованную сумму денег?».

Данил Соловьев, отмечает, что работая в 30 регионах, с такими проблемами с согласованием вывесок как в Новосибирске, не встречал больше нигде. «Если я захотел открыть в Москве какое-либо предприятие – автосервис, парикмахерскую, кафе, — я подписываю договор аренды помещения, делаю ремонт, завожу оборудование, нанимаю сотрудников, параллельно заказываю вывеску, и через две недели я уже открылся, зарабатываю и плачу налоги в бюджет. В Новосибирске тоже можно сделать все быстро, кроме согласования вывески. На это уйдет полгода, и все это время я не буду зарабатывать и, соответственно, не платить налоги, потому что у меня нет вывески и никто не знает, что я здесь нахожусь. По-другому, как вставление палок в колеса предпринимательству это назвать нельзя», — сетует собеседник «КС».

Иван Дрюпин также говорит о сложностях в процедуре согласования и высокой стоимости услуг. «На примере новосибирского автодилерского бизнеса скажу, что основная проблема, с которой приходится сталкиваться при согласовании — это несоответствие размерам, представленным в законе. У каждого автопроизводителя, крупных федеральных организаций, международных импортеров, есть определенные стандарты, бренд-бук, по которым они работают. В частности, это касается вывесок и стелл, но в законе стандарты свои. Когда мы открывали «Форд-Центр Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого, то нам запрещали ставить на ней стеллу, потому что она якобы не соответствует тем размерам, которые по правилам могут быть. Хотя места там очень мало, а земля наша. Возникает проблема в согласовании с дистрибьютором, потому что открыть салон без стеллы нельзя. В результате комитет по рекламе предлагает согласовать ее не как стеллу, а как объемный объект, а это в 3-4 раза дороже. Кроме того, нужно оплачивать пошлину, конкурс, ежегодную абонентскую плату – очень много расходов помимо стоимости самой стеллы», — приводит пример Иван Дрюпин.

Сейчас предприниматели и маркетологи с нетерпением ждут официального прояснения правил размещения вывесок и упрощения процесса их согласования. Данил Соловьев уверен – переняв столичный опыт, местный комитет по рекламе не только облегчит работу себе, но и намного упростит жизнь новосибирским предпринимателям. «В Москве действует Постановление №902, где четко прописаны требования к вывескам: какого размера они могут быть, из каких материалов изготавливаться, где висеть. Если ты делаешь все в соответствии с этими правилами, никакого согласования не требуется. Мой совет руководству комитета по рекламе – набрать в поисковке «Постановление №902», скопировать его и принять на уровне нашего совета депутатов. Все сразу станет проще», — отмечает Данил Соловьев.

«Нужен не комитет, а управление»

Опрошенные «КС» предприниматели и маркетологи критически настроены к деятельности комитета по рекламе. Данил Соловьев вообще ставит под сомнение эффективность работы этой структуры: «В чем смысл держать комитет, который сидит и выдумывает себе работу по согласованию?».

Игорь Салов отмечает, что для более эффективной работы в сфере регулирования рекламного рынка нужно менять саму структуру: «Когда-то у нас было управление по рекламе, позже его реорганизовали в комитет. Когда Анатолий Локоть стал мэром, я писал ему письмо, предлагая вернуть комитету статус управления, потому что, по сути, эта структура — одна из немногих, которая обеспечивает доходный источник, а не осваивает средства. При этом специалисты выполняют огромный объем задач, в том числе, и по контролю за наружной рекламой. А работает в отделе контроля всего несколько человек. С нашей точки зрения, усилить эту работу можно только при обратной реорганизации в управление. Но эту инициативу не поддержали».

Так или иначе, отмечает депутат, задачи перед новым начальником комитета по рекламе стоят непростые. И уже в июне, на заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству совета депутатов, Дмитрию Лобыне предстоит отчитаться о первых результатах своей работы.

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