Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает ввести в стране специальный налоговый режим, направленный на привлечение и удержание состоятельных физических лиц и потенциальных инвесторов. Об этом пишут «РИА Новости».

Физическое лицо, согласно такому режиму, сможет оплачивать фиксированный налог на сумму заранее согласованного с налоговым органом вмененного дохода, полученного от источников за пределами России. Ожидается, что налог на вмененный доход будет способствовать заинтересованности частных инвесторов в раскрытии своих офшорных доходов и сохранении российского налогового резидентства.

«Действующая модель стимулирования деофшоризации пока не предусматривает, в отличие от международной практики, дифференциации подходов к физическим и юридическим лицам. Это неизбежно повлечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом в другие юрисдикции», — говорится в докладе Бориса Титова.

Пока не принято решение, как будет рассчитываться вмененный доход от зарубежных источников. Известно только, что его размер будет не ниже минимального порога. Авторы доклада предлагают установить его в твердой сумме, которая будет регулярно индексироваться или рассчитываться на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние 3-5 лет. Другой возможный способ расчета – на основании данных налоговой службы о доходах иных физлиц, обладающих состоянием, сопоставимым по размеру с состоянием налогоплательщика.

В документе также подчеркивается, что налогообложение доходов, полученных от российских источников, будет происходить в прежнем режиме по существующей схеме.

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