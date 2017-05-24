«Сибакадемстрой» потребовал от «СМУ-28» 29,5 млн руб.

В арбитражный суд Новосибирской области 23 мая обратилось ЗАО «Сибакадемстрой». Компания требует с ООО «СМУ-28» возместить 29,5 млн руб.

На сайте арбитражного суда Новосибирской области 23 мая появилась информация о том, что ЗАО «Сибакадемстрой» взыскивает с ООО «СМУ-28» 29,5 млн руб. Причина, по которой ООО «СМУ-28» задолжало такую сумму, на сайте суда не указана.

Напомним, что ранее ЗАО «Сибакадемстрой» возглавлял Дмитрий Лыков. В 2008 году право на наименовании он передал ГК «Брусника» и открыл свою компанию, которую назвал ЗАО «Сибакадемстрой». В последствие правопреемники обращались по этому поводу и в УФАС, и в арбитражный суд – обе инстанции признали требования девелопера обоснованными. Но название Дмитрий Лыков так и не сменил. В апреле 2016 года главу строительной компании приговорили к 5 годам лишения свободы. Застройщика обвинили в хищении чужого имущества в размере 100 млн руб.

Тем не менее согласно картотеке суда, ЗАО «Сибакадемстрой», требующее 29,5 млн руб., зарегистрировано в Люберцах. База ЕГРЮЛ данными об этой компании не располагает. В свою очередь, ООО «СМУ-28», зарегистрировано в Новосибирске и принадлежит Светлане Булгаковой.

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