Новосибирские депутаты одобрили изменения в структуре мэрии. Комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства будет преобразован в управление по предпринимательству и инвестиционной политике.

24 мая на сессии совета депутатов мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о появлении в структуре департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии нового управления предпринимательства и инвестиционной политики. Напомним, что вопросами взаимодействия с бизнесом сейчас занимается департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии (возглавляет Лариса Уткина) и комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (возглавляет Максим Останин), который находится в ведении департамента промышленности.

«Необходимо заново выстроить систему поддержки предпринимательской деятельности, открытости, доступности городской власти для обсуждения инициатив инвесторов.За новым управлением будут закреплены полномочия и ответственность за реализацию проектов муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько уточнил, что изменения потребуют передачи его подразделению функций по реализации инвестиционной политики от департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики, а также функций по подготовке заключений соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений — от департамента земельных и имущественных отношений мэрии.

Депутат Александр Бурмистров попросил председателя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Максима Останина, как будущего руководителя нового управления, провести презентацию и поделиться планами работы нового ведомства. Председатель комиссии совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов заметил, что для начала стоит подождать, когда мэр утвердит руководителя управления. По его словам, к необходимости создания нового структурного подразделения привела, в том числе, неготовность мэрии качественно работать с инвестором. Он акцентировал внимание на том, что за инвестиционную политику в Новосибирске должен отвечать в первую очередь мэр.

Перемены в структуре мэрии также приведут к изменению названия департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики городской администрации на департамент экономики и стратегического планирования, так как полномочия по инвестиционной деятельности будут переданы департаменту промышленности.

«Никакого увеличения штатного расписания изменения за собой не повлекут. Все это за счет перераспределения внутренних возможностей», — констатировал Анатолий Локоть.

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