Для новосибирских предпринимателей выпустят памятку антикоррупционного поведения

В 2017 году в регионе будет уделяться большое внимание антикоррупционному просвещению бизнес-среды. План мероприятий утвердил глава Новосибирской области Владимир Городецкий.

Тема антикоррупционного просвещения новосибирских бизнесменов будет рассматриваться на заседаниях координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. Среди планируемых мероприятий, как сообщили в правительстве, есть разработка памятки антикоррупционного поведения для предпринимателей. План всех мероприятий подписал Владимир Городецкий 23 мая.

Как следует из плана распоряжения, памятка для бизнесменов должна быть разработана уже в этом месяце, а ответственными за ее исполнение назначены уполномоченный по защите прав предпринимателей, Новосибирская городская торгово-промышленная палата и независимые эксперты.

К слову, в 2015 году областной минюст так же разработал подобную памятку, но для госслужащих. Информация 37-страничного документа использовалась, кроме того, и при подготовке к аттестации и квалификационному экзамену. В памятке были использованы рисунки известного карикатуриста Сергея Ёлкина.

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