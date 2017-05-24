В Новосибирской области построят сырзавод за 6 млрд рублей

О проекте холдинга «Сибирская Нива» по строительству сырзавода в Маслянинском районе было рассказано на совещании при губернаторе Новосибирской области. Благодаря инвестиционному проекту в регионе будет дополнительно производиться 60 тонн сыра в сутки.

Генеральный директор УК ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр на совещании по инвестиционным проектам в областном правительстве провел презентацию проекта холдинга «Сибирская Нива», входящего в УК. Так, по его словам, к 2019 году в Маслянинском районе будет построен завод по производству сыров мощностью около 60 тонн в сутки. В проект потребуется вложить порядка 6 млрд рублей, чтобы уже через два года в регионе дополнительно на площади 7 га перерабатывалось 500 тонн молока в сутки и производилось 60 тонн сыра, в том числе 10 тонн твердых сыров типа «Грюйер» и «Аппенцеллер». Предполагается, что новое производство даст району 350 рабочих мест.

Заслушав доклад генерального директора, Владимир Городецкий и правительство региона одобрили проект. Городецкий, в частности, подчеркнул, что в течение двух недель специалисты должны проработать вопрос газо- и электроснабжения проекта. Кроме того, перед началом строительства там же необходимо отремонтировать дороги.

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