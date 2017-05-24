Работа резервуаров Коченевского НПЗ приостановлена на более чем 2 месяца

Деятельность технологических резервуаров нефтеперерабатывающего завода могла нанести вред окружающей среде и людям, узнал корреспондент «КС» из сообщения пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

На 70 суток судебные приставы приостановили работу технологических резервуаров прицехового склада нефтепродуктов на Коченевском НПЗ. Как сообщают в ведомстве, резервуары не были оборудованы специальными средствами контроля и управления. В частности, в них была демонтирована газоуравнительная линия, отсутствовали запорные устройства, применяемые при аварийной разгерметизации обвязки резервуаров, а также не имелась защита по предельно допустимому уровню нефтепродуктов в резервуаре. Все это могло нанести вред окружающей среде и жителям близлежащих мест.

В управлении добавили, что ранее завод привлекался к штрафу в размере 200 тыс рублей из-за нарушения требований промышленной безопасности, но руководство НПЗ так и не устранило их. Теперь же производственные объекты опечатаны и организация не сможет их эксплуатировать.

В управляющей заводом компании ООО «ВПК-Ойл» на момент написания материала были не готовы прокомментировать постановление суда о приостановлении работы резервуаров.

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