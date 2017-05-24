К 2020 году в Маслянинском районе на площади 102 га построят парк отдыха с олимпийской деревней. Соответствующий проект предложило правительству региона АИР, сообщает ТАСС.

Около 100 объектов для различных видов спорта и отдыха разместятся на 102 га территории проекта «Губернский парк туризма, спорта и отдыха «Салаир Олимпик». Порядка 400 тыс туристов в год, как заявляют авторы проекта, будут приезжать в Маслянинский район Новосибирской области для отдыха и занятий спортом. В Агентстве инвестиционного развития отмечают, что место будет привлекательно не только российским гостям, но и зарубежным. Так, инвесторы заявили о планах включить парк в программу China Friendly, благодаря которой будет привлечено около 30 тыс туристов из Китая.

На проект круглогодичного курорта будет привлечено примерно 375 млн рублей госфинансирования. Об этом рассказал гендиректор АИР Новосибирской области Александр Зырянов. Из этой суммы 250 млн рублей составят федеральные средства, а 125 млн – областные. Общий же объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей.

Основой парка станет спортивная зона: биатлонный комплекс, спуски различной сложности, водно-оздоровительные и СПА-комплексы, каток, сооружения для профессионального спорта, олимпийская деревня, стадион, экстрим-парк. Однако будут объекты и для семейного отдыха с детьми: детский реабилитационный центр, конный двор. Кроме того, по данным АИР, на территории разместятся торговые центры, фермерский рынок, мини-молокозавод и этно-деревня.

Уже к следующему году АИР обещает завершить работы по созданию проектной документации, тогда же и начнется строительство всей инфраструктуры. И хотя запуск парка намечен к 2020 году, полная сдача проекта определена к 2025 году.

Добавим, о данном проекте в АИР заявляли еще в 2015 году.

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