18 мая в Новосибирске состоялось официальное открытие дилерского центра Mitsubishi компании «Фастар». В торжественной церемонии приняло участие руководство компании, а также президент и главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Russia господин Наоя Накамура. Кульминацией открытия стала презентация автомобиля Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем, после которой первому новосибирскому покупателю этой модели были торжественно вручены ключи господином Накамура и заместителем генерального директора ООО «Фастар» Андреем Доценко.

Автосалон Mitsubishi расположился на улице Станционной в одном здании с брендами Mazda и Subaru, которые также представляет дилер. Технический запуск салона, как ранее писал «КС», состоялся 20 февраля. Общая площадь дилерского центра Mitsubishi — 1 400 кв.м.

На пресс-конференции, проходившей в рамках церемонии открытия, президент ООО «ММС Рус» Наоя Накамура отметил, что Новосибирск, будучи одним из крупнейших городов России, всегда являлся стратегическим для марки Mitsubishi, и поэтому компания рада усилению позиций с новым партнером в лице компании «Фастар».

Напомним, что компания «Фастар» основана Константином Стефановым — учредителем группы компаний «Самара-Авто», официально представляющей в Поволжье бренды Lada, Mazda, Skoda и Mercedes-Benz. В Новосибирске, помимо Mitsubishi, компания является дилером марок Mazda и Subaru, шоу-румы которых расположены также в этом же здании на Станционной. Напомним, что ранее по этому адресу располагались дилерские центры новосибирской компании «МАКС Моторс», которая в 2016 году покинула рынок из-за сложного финансового положения.