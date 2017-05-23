Анатолий Локоть оценил проект развития Михайловской набережной

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 23 мая побывал на Михайловской набережной и высказал свою точку зрения относительно дизайн-проект благоустройства. Проектировщики учли мнения горожан, высказанные в ходе публичного обсуждения. По мнению мэра, необходимо детальнее продумать транспортную доступность одной из самых крупных зеленых зон города.



Напомним, развитие зеленых зон – один из приоритетов, обозначенных мэром Анатолием Локтем на ближайшие несколько лет. К концу 2017 года городские власти планируют преобразовать набережную реки Оби в Новосибирске. Новосибирск вошел в федеральную программу по благоустройству общественных территорий. В рамках этой программы город получит средства в размере 140 млн руб.

«В планах реализации первого этапа – благоустройство променада, велодорожек и часть пространства перед сценой. Здесь могут собраться порядка 30 тысяч горожан. На набережной появится специальная фан-зона. Думаю, что в конце этого года мы покажем новосибирцам, как в следующем году будем отмечать чемпионат мира по футболу и городские праздники», – рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

По словам Анны Терешковой, теперь на набережной планируется проводить и общегородской выпускной.

«Мы приступаем к реализации очень серьезного проекта. Уже проделана достаточно большая работа, в том числе и организационная Отмечу, что на набережной возникали проблемы с земельными участками, а также с выносом предприятий общепита», — отметил мэр Новосибирска после ознакомления с проектом.

По мнению Анатолия Локтя, на текущий момент остаются вопросы, которые требуют детализации. «Прежде всего, необходимо поработать в направлении повышения транспортной доступности набережной, для того, чтобы не возникало сложностей с заездом как на машине, так и на общественном транспорте». Также по словам Анатолия Локтя, ведется работа и над тем, чтобы зеленая зона была оборудована и теплыми павильонами для посещения в зимнее время.

Всего на осуществление благоустройства Михайловской набережной в два этапа понадобится порядка 300 млн руб.

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