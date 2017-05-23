Новосибирский предприниматель требует признать «Холидей» банкротом

В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области появилось заявление, в котором новосибирский предприниматель требует признать крупного ритейлера банкротом.

Индивидуальный предприниматель Александр Карев подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием банкротства ООО «Компания Холидей». Запись в картотеке появилась 18 мая. На следующий день, 19 мая, «Холидей» направил ходатайство о возвращении искового или иного заявления, а сегодня, 23 мая, Александр Карев подал заявление об обеспечении искового заявления. В арбитраже на момент написания материала подробностей дела не раскрыли.

Заметим, что в картотеке дел, где истцом выступает Карев, это уже не первое дело по отношению к ритейлеру. Так, 3 апреля от предпринимателя был подан иск о взыскании с «Холидея» почти 9,5 млн рублей. Судебное разбирательство назначено на 25 мая 2017 года.

В апреле также Карев фигурировал в деле о банкротстве компании, которое с февраля начало ООО «Алтын». Причиной, как заявляется, послужил просроченный долг в 300 тыс рублей. 16 мая судья установил возвратить вступление в дело о банкротстве Кареву из-за неустраненных нарушений. В декабре прошлого года от предпринимателя поступал иск о взыскании 7,5 млн дебиторской задолженности и 56,7 тыс пени, однако в процессе рассмотрения спора истец отказался от иска и производство по делу было прекращено.

Предварительного заседания по новому иску пока не назначено.

Кроме того, в начале декабря 2016 года заявление о признании «Холидей» банкротом подавало кемеровское ООО «ТК Терем», сумма исковых требований к «Холидею» составила тогда 15 млн рублей.

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