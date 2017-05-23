«Синар» откроет специализированный магазин школьной формы

Новая торговая точка компании «Синар» площадью 340 кв. метров начнет работать в том же комплексе зданий на улице Серебренниковской, где расположены основные швейные производства и фирменные магазины марки.

«Мы пошли на это сознательно, — отметил генеральный директор компании Алексей Борисович Елезов. — Нужно стремиться к тому, чтобы реализовать принцип «вся одежда в одном месте»: мужчинам, женщинам и детям, для школы и работы, для досуга и торжеств».

Общая площадь магазина — 340 кв. метров, торговая — 261 кв. метр. В магазине будет представлена школьная одежда для детей и подростков, для младших, средних и старших классов. В Новосибирске точка станет в общей сложности 15-ой для сети.

АО «Синар» входит в топ-10 крупнейших российских предприятий швейной отрасли. На данный момент фирменная розничная сеть насчитывает более 30 магазинов в 10 городах России. Компания сотрудничает с более чем 70 школами в регионах присутствия розничной сети «Синар».

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