МультиКарта выступила партнером проекта по запуску Android Pay для клиентов ВТБ24

В ВТБ24 сообщили о запуске сервиса бесконтактной оплаты покупок на платформе Android Pay. Проект реализован банком совместно с процессинговой компанией «Мультикарта» (входит в Группу ВТБ).

Android Pay позволяет оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона быстро и конфиденциально. Совершать транзакции очень просто – достаточно просто разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу.

Все клиенты ВТБ24 с активированными банковскими картами смогут воспользоваться новым сервисом совершенно бесплатно. Никаких дополнительных сборов или комиссий не взимается, а бонусные баллы, включая cashback и начисление миль, рассчитываются так же, как и при использовании пластиковых карт. Технология бесконтактной оплаты в точках продаж доступна для смартфонов с операционной системой Android 4.4 – KitKat и выше, для привязки карты необходимо скачать приложение Android Pay из Google Play.

«Больше половины клиентов ВТБ24 используют смартфоны на базе Android, поэтому новый сервис будет пользоваться не меньшим спросом, чем уже запущенные способы бесконтактной оплаты, – отметил старший вице-президент, замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк. – Статистика показывает, что ежемесячный объем операций одного клиента после привязки карты к сервису мобильных платежей увеличивается на 10 тыс рублей, и многие практически перестают пользоваться физическим пластиком».

По словам Юлии Деменюк, в 2017 году оборот по картам ВТБ24 с помощью всех уже запущенных сервисов мобильных платежей может составить 10 млрд рублей.

Более подробная информация о настройке Android Pay и совершении мобильных платежей размещена на сайте ВТБ24.

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