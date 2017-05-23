Областные депутаты выбрали 25 человек в Общественную палату Новосибирской области.

23 мая на сессии заксобрания Новосибирской области депутаты проголосовали за 25 человек, которые войдут в состав областной региональной Общественной палаты.

Первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов рассказал, что некоммерческие организации предложили депутатскому корпусу около пяти десятков кандидатур, но по нескольким из них не был представлен полный пакет документов. В итоге к сессии сформирован список из 38 претендентов на членство в ОП.

Как ранее сообщал КС», в новом созыве Общественная палата сократится с 94 до 75 членов. 25 человек определяются по представлению общественных объединений в порядке, установленном региональным правительством. Еще 25 кандидатур утверждает заксобрание. Остальные 25 человек утвердят рейтинговым голосованием 50 новоизбранных избранных членов ОП.

На сессии депутаты заксобрания отобрали 25 представителей в ОП методом рейтингового голосования. То есть, были отсеяны кандидаты, набравшие меньше всего голосов.

Итоги рейтингового голосования депутатов заксобрания за будущих членов Общественной палаты. В ОП проходят 25 человек, набравшие больше всего баллов:

Напомним, что процедура формирования нового созыва ОП началась в апреле этого года. Перед этим депутаты ЗС одобрили изменения в законе об этой структуре: например, увеличение срока полномочий членов палаты — три года, вместо двух, сокращение количества председателей (один вместо трех сопредседателей как сейчас). Кроме того,

Нынешний созыв Общественной палаты Новосибирской области сформирован в 2015 году. Ее сопредседателями являются гендиректор «Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий» Юрий Бернадский, председатель «Союза женщин» Новосибирского района Нина Румянцева и председатель правления новосибирского отделения общероссийского Общества «Знание» России Галина Гриднева.Панфо

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