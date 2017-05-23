В «СИБЭКО» рассказали, когда горячая вода пропадет в домах левобережья Новосибирска

На прошлой неделе горячую воду отключили в более чем 2,5 тыс домах правого берега Новосибирска в связи с гидравлическими испытаниями. Сегодня корреспондент «КС» из сообщения «СИБЭКО» узнал, когда то же самое произойдет в левобережной части города.

Как рассказали в пресс-службе «СИБЭКО», испытания тепловых сетей от ТЭЦ-3 и Кировской районной котельной №1 начнутся с 1 июня. В зоне испытаний окажутся улицы Петропавловская, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Р-Корсакова, С-Гвардейцев, Ватутина, Н-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская, Бурденко, Бетонная, Мира, С-Чемской жилмассив, поселок Затон, ул. 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Троллейный, «Чистая слобода», Западный и Юго-Западный жилмассивы, ул. Петухова, Зорге, Виктора Уса, Паласса, С-Гвардейцев, Акатуйский жилмассив, Северный проезд.

Снижение температуры начнется уже с утра 31 мая, а отключения продлятся, по словам представителей компании, до 12 июня.

В «СИБЭКО» предупредили, что во время испытаний могут случаться прорывы теплосетей. К слову, сегодня очевидцы сообщили о прорыве по улице Лежена в Джержинском районе Новосибирска, где поток воды затопил проезжую часть. Жители улицы отмечают, что такое случается из года в год. Пресс-служба «СИБЭКО» сообщила о том, что сейчас на месте специалисты ведут работы по устранению дефекта.

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