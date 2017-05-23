Один из крупнейших российских автодилеров — московская группа «Автомир» — в конце 2016 года запустил в Новосибирске дилерский центр чешской марки Skoda. Новый салон расположился в уже привычном жителям города автокомплексе на проспекте Энергетиков. Почему «Автомир» сделал выбор именно в пользу Skoda, какие интересные предложения ожидают клиентов марки в новом салоне и в чем автомобили чешского бренда превосходят популярные японские и корейские марки, в интервью «КС» рассказал директор дилерского центра АРКАДИЙ БИРЮКОВ.

— Аркадий, дилерский центр Skoda открылся под вывеской «Автомир Богемия Новосибирск». Почему он получил такое название? Является ли он частью группы компаний «Автомир», успешно зарекомендовавшей себя в Новосибирске по другим брендам?

— Да, безусловно дилерский центр Skoda в Новосибирске является полноправной частью группы компаний «Автомир» — одного из крупнейших игроков автомобильного рынка России, стабильно входящего в топ самых крупных дилеров страны. А если посмотреть показываемые нами объемы продаж в соотношении с портфелем представляемых брендов, то «Автомир» вообще можно считать одним из самых крупных дилеров России.

Мы не случайно приняли решение запустить на имеющихся площадях бренд Skoda. Для нас было очевидным, что именно с этой маркой в текущих условиях мы можем достичь желаемые результаты. Открытый нами в Новосибирске салон стал уже восьмым для Skoda в портфеле «Автомира». Таким образом, мы являемся одним из самых крупных партнеров чешской марки среди дилеров в России по объему продаж. Это говорит не только о том, что мы очень верим в Skoda, но и о доверии, оказанном нами дистрибьютором этого бренда.

Все наши дилерские центры Skoda в своем названии носят приставку «Богемия». Это связано с тем, что у дистрибьютора марки было требование, согласно которому дилеры должны иметь свое уникальное название. Таким образом, мы являемся обособленным подразделением единого юридического лица, но с отдельным дилерским кодом и прямым взаимодействием со Skoda.

— В последние годы многие дилеры — как мелкие, так и крупные — сталкиваются с финансовыми проблемами, а заложниками в таких ситуациях, к сожалению, нередко становятся сами клиенты. В связи с этим важнейшим фактором покупки автомобиля становится в том числе надежность дилера. Как на этом фоне смотрится «Автомир»?

— Как я уже говорил, ГК «Автомир» — один из крупнейших и старейших автодилеров России. Мы на рынке всерьез и надолго. У нас нет цели пополнять портфель всеми доступными на авторынке брендами. Наоборот, можно было бы сказать, что мы отличаемся ультраконсервативным подходом к расширению линейки брендов. Прежде чем войти в тот или иной город, получить дилерство той или иной марки, мы проводим тщательный и всесторонний анализ ситуации. Благодаря этому мы можем немного потерять в скорости принятия решения, но зато любое наше решение является максимально просчитанным, обоснованным и взвешенным. Продуманная экономика обуславливает и финансовую стабильность работы. Мы всегда своевременно выкупаем ПТСки — они находятся у нас в наличии, поэтому у клиентов нет никаких поводов для опасений в этом отношении.

— Марке Skoda непросто развиваться в Сибири в сравнении с европейской частью России, поскольку в регионе исторически сильные позиции имеют японские и корейские марки. Однако в определенной степени это можно считать стереотипом, поскольку действительно объективную картину может дать стоимость владения автомобилем. Как на этом фоне смотрится Skoda? И принимали ли вы это во внимание при старте работы с брендом?

— Вы правы, Skoda в европейской части России чувствует себя иначе, чем в Сибири. Ее доля в Новосибирске меньше, чем могла бы быть, особенно учитывая, что это один из крупнейших городов России. Но в том числе именно поэтому мы и занялись этой маркой, так как увидели, что у нее есть большой потенциал развития в регионе. Очевидно, что перед нами стоит задача удвоения доли Skoda в Новосибирске. За счет чего? Прежде всего за счет серьезного для марки обновления модельного ряда. Совсем недавно была представлена новая Octavia — очевидный бестселлер марки. Также грядет рестайлинг модели Rapid — локомотива продаж бренда. Большие надежды мы возлагаем на Kodiaq — первый автомобиль класса SUV от Skoda. В Сибири традиционно любят автомобили SUV, это очень конкурентный сегмент. Понимая этот потенциал, Skoda создала свою модель — Kodiaq. 3–4 июня состоится презентация этого автомобиля в Сибири, после чего стартуют продажи.

Если говорить о таком показателе, как стоимость владения, то согласно последним рейтингам агентства «Автостат», у марки Skoda в среднеценовом сегменте достаточно сильные позиции. Автомобили марки Skoda традиционно отличаются своей практичностью и превосходным соотношением цена/качество. В зависимости от двигателя и срока эксплуатации модели Skoda, как правило, находятся в тройке максимально комфортных среди автомобилей своего класса по стоимости владения. Такой результат достигается благодаря низкому расходу топлива, невысокой стоимости технического обслуживания, а также за счет низких амортизационных расходов. Гарантийная политика Skoda при этом более лояльна к постоянным клиентам официальных сервис-центров. Кроме того, дистрибьютор постоянно проводит акционные стимулирующие мероприятия, фактически снижающие эту стоимость в тот или иной период времени, что делает покупку этого автомобиля еще более выгодной.

— В условиях сибирской зимы и весны важным является то, насколько хорошо автомобиль адаптирован к нашим условиям эксплуатации. Что в этом аспекте может предложить Skoda?

— Во-первых, важно отметить, что 90% автомобилей Skoda собираются на территории России — на заводах в Калуге и в Нижнем Новогороде. Модель Kodiaq на первых порах будет импортироваться, но уже с 2018 года тоже получит российскую «прописку». Во-вторых, безусловно, автомобили адаптированы к нашим дорожным и климатическим условиям. Речь идет и об усиленной подвеске, и об увеличенном клиренсе, и об аккумуляторах повышенной емкости, и об оцинковке кузова, включая антикоррозийную и антигравийную обработку, а также об обогреве лобового стекла и форсунок омывателей. И это не говоря уже о таких мелочах, что все автомобили Skoda укомплектованы скребком для льда. Кроме того, конечно же, все автомобили удовлетворяют требованиям ГЛОНАСС.

— Что может предложить ваш дилерский центр для действующих владельцев Skoda с точки зрения обслуживания постгарантийных машин? Есть ли специальные программы?

— Да, конечно. Речь идет как о наших собственных программах, так и о программах дистрибьютора марки. Мы уже сейчас предлагаем накопительную дисконтную программу, предусматривающую начисление баллов, которые могут быть использованы клиентом при последующих расчетах за любые услуги, оказываемые дилерским центром.

— Какие интересные предложения у вас есть по покупке автомобилей Skoda?

— Мы работаем в рамках рекомендованных дистрибьютором розничных цен. У Skoda хорошие предложения по поддержке продаж автомобилей 2017 года — речь и о Rapid, и об Octavia, и Yeti, а также программах обмена старого автомобиля на новый. Например, в мае предлагается выгода до 240 000 рублей. Кроме того, действуют специальные условия для участников программы trade-in, в частности, для автомобилей с левым рулем экономия может составить до 75 000 рублей, а для владельцев праворульных автомобилей — до 110 000 рублей. Для Сибири это особенно актуально.

По-прежнему актуальны программы льготного автокредитования, ставка по которым, как правило, не выше 6,9%*, и кредитования с остаточным платежом. В случае коммерческого использования автомобилей можно воспользоваться специальными лизинговыми программами. Большой популярностью сегодня пользуются пакеты опций, которые позволяют сделать поездки еще более комфортными.

Также хочу отметить, что к каждой сделке мы подходим индивидуально, имея возможность уделять максимальное внимание каждому клиенту. В зависимости от потребностей клиента и структуры самой сделки мы можем предложить дополнительные преференции при покупке автомобилей Skoda.

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