Ремонт дорог Омск-Одесское, Омск-Красноярка и участка на пр. Мира уже согласован с Росавтодором. 31 мая изменения будут вынесены на утверждение правительства Омской области. Начало работ намечено на 1 августа.

В ходе торгов на ремонт региональных объектов в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» удалось сэкономить 150 млн рублей. Из них около 18 млн рублей сэкономлено на ремонте городских дорог. За счет этой суммы в 2017 году планируется дополнительно отремонтировать 5 км дороги Омск-Одесское, 9 км на трассе Омск-Красноярка и участок на проспекте Мира от ул. Доковская до ул. Полевая.

По словам начальника управления дорожного комплекса Министерства строительства и ЖКХ Омской области Дмитрия Христолюбова, в Омске прошли торги по 31 объекту. Контракты с подрядными организациями планируется подписать до 2 июня.

Также в пресс-службе правительства Омской области сообщили о результатах проверки выполнения гарантийных обязательств дорожными службами. Комиссия в составе представителей муниципальных органов власти, отраслевых экспертов и общественности провела повторную проверку состояния отремонтированных в прошлом году дорог.

Эксперты отметили, что со времени предыдущей проверки, прошедшей в апреле, подрядчики устранили две трети зафиксированных нарушений на омских дорогах, отремонтированных в 2016 году по системе «Платон». Комиссия выдала подрядным организациям предписание об устранении повреждений до 10 июня.

По условиям контрактов предусмотрены гарантийные обязательства исполнителей работ в течение четырех лет. В случае выявления недостатков в ходе эксплуатации дорог подрядчик обязан их устранять за свой счет.

Напомним, в мае минстрой Омской области запустил проект общественного мониторинга ремонта дорог, в рамках которого жители могут сообщать о некачественно выполненных ремонтных работах через сайт ведомства.

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