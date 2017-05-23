Новосибирский грузоперевозчик попал под следствие за уклонение от уплаты налогов в размере более 5 млн рублей

В следственном управлении сообщили, что ведомством возбуждено уголовное дело в отношении директора новосибирской компании ООО «МТК». Причиной послужило уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время в отношении директора ООО «МТК» возбуждено уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Так, по данным следствия, с апреля по октябрь 2016 года при подаче деклараций по налогу на добавленную стоимость директор транспортной компании с целью уменьшения налогооблагаемой базы вносил в приведенные документы налоговой отчетности заведомо ложные сведения о расходах предприятия, необоснованно завышая этот показатель.

«Общая сумма уклонения от уплаты налогов составляет 5 293 543 рубля», — пояснили в следственном управлении, добавив, что расследование дела продолжается.

Ранее также под уголовное преследование попал 54-летний директор ООО «Радуга», который скрыл от налоговой более 14 млн рублей.

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