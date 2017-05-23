Каковы перспективы проекта «Горки Академпарка»?

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области обсудили дальнейшую судьбу коттеджного поселка «Горки Академпарка».

23 мая на очередной сессии заксобрания Новосибирской области были заслушаны выводы рабочей группы по изучению финансово-хозяйственной деятельности АО «Технопарк новосибирского Академгородка» о состоянии дел на строительстве коттеджного поселка «Горки Академпарка». Перед депутатами выступил нынешний руководитель Технопарка Владимир Никонов. В рабочую группу входили представители областного правительства и депутатского корпуса, она изучала нюансы процесса реализации проекта три месяца.

Напомним, что земельный участок под строительство поселка рядом с Академгородком, в районе Барышевского сельсовета был выделен в 2010 году. Концепция предполагала строительство жилья для сотрудников компаний-резидентов Технопарка. Но в итоге 30-35 процентов будущих владельцев коттеджей — это внешние покупатели, преимущественно жители Академгородка. Изначально участок под поселок получило акционерное общество Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АРЖС), которое отвечало за предварительную подготовку земли. В 2013 году Технопарк без конкурса приобрел у АРЖС землю в порядке переуступки права аренды для дальнейшего освоения 44 га под строительства поселка. Продажи жилья по договорам долевого участия (ДДУ) стартовали в 2014 году. Тогда же со стороны ассоциации «Сибакадемсофт» (резидент Технопарка) сформировался запрос на более доступное жилье меньшей площади. Поэтому проект претерпел некоторые изменения, так в нем появился план по строительству шести малоэтажных шестиквартирных домов не дороже пяти млн рублей.

Всего на проект «Горки Академпарка» ушло более 1 млрд рублей за счет денег, полученных по ДДУ, займам, а также были привлечены оборотные средства Технопарка. В 2014-2016 годах был заключен 161 договор с дольщиками.

Владимир Никонов, выступая на сессии, напомнил о том, что проект реализовывался в непростые с экономической точки зрения времена, когда банки неохотно выдавали кредиты, покупательная активность упала. Тем не менее, прошлое руководство Технопарка приняло решение о сохранении темпов строительства, что, по мнению рабочей группы, привело к убыткам и серьезно ухудшило экономику проекта. Смета была перерасходована, возникли просрочки по кредитным платежам. Впрочем, в 2016 году кредит был погашен. Общие убытки от проекта рабочая группа оценила в 23 млн рублей.

Рабочая группа, три месяца изучавшая ситуацию со строительством коттеджного поселка, пришла к выводу, что в 2015-2016 году руководство Технопарка допустило серьезные просчеты при реализации проекта. Среди ошибок, на которых акцентировали внимание представители рабочей группы, например, отступление от первоначальной концепции проекта, ориентированной на удовлетворение потребностей в жилье сотрудников компаний-резидентов Технопарка. Кроме того, группа отметила, что на перспективы реализации строительства поселка негативно повлияла переуступка права аренды земельных участков (3,7 га) сторонним застройщикам, которая произошла в декабре прошлого года.

Также на экономике проекта, по словам Владимира Никонова, сказалось «плохое управление затратами», срыв сроков строительства поселка. Он заметил, что причины лежат не только в проблемах недофинансирования. Имеют место также претензии к качеству строительства.

Владимир Никонов отметил, что бизнес-план проекта сейчас уточняется. Он говорит, что при изменении подходов к его реализации, он может быть завершен без убытков для Технопарка.

Рабочая группа дала рекомендацию провести экономическую и правовую оценку управленческим решениям бывшего руководства Технопарка и наблюдательного совета, в том числе, связанную с реализацией проекта «Горки Академпарка» до 2016 года.

Напомним, что руководство Технопарка сменилось в начале этого года. Прежнего директора Академпарка Дмитрия Верховода правительство области решило уволить после проведенной контрольно-счетной палатой Новосибирской области (КСП) проверки, выявившей, что инициированный Академпарком проект коттеджного поселка для сотрудников компаний- резидентов убыточен. Также КСП признала несовершенной систему управления структурой Академпарка, сосредоточенную в руках наблюдательного совета.

Проверка была инициирована после того, как в июне прошлого года депутаты областного заксобрания приняли решение исключить из прогнозного плана приватизации имущества области на 2016 год 11 объектов собственности, входящих в Академпарк и являющийся собственностью региона. У депутатов, в частности, вызвала сомнение целесообразность продажи за 344 млн рублей Центра наноструктурированных материалов (ЦНМ) резиденту парка — компании «ПХТ» (дочерняя структура производителя углеродных нанотрубок Ocsial, входящего в «Роснано»). Председатель заксобрания Андрей Шимкив тогда заявил, что Технопарк не может самостоятельно продавать здания, собственником которых является область. Сделка была приостановлена, по распоряжению губернатора проведена оценка здания, показавшая, что его стоимость на 40 млн рублей выше.

В решении сессии говорится о необходимости принятия мер для обеспечения безубыточности реализации проекта строительства жилья, чтобы в целом не был нанесен экономический ущерб АО «Технопарк новосибирского Академгородка». «Важно, чтоб и жилье строилось для ученых и сотрудников компаний-резидентов, и новые корпуса появлялись, и сам проект, который имеет стратегическое значение для региона, развивался», — подчеркнул первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов.

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