На берегу Бердского залива возведут жилой комплекс бизнес-класса

Строительство жилого комплекса «Речкуновский парк» началось зимой текущего года на территории МК «Сибиряк» в природоохранной зоне на берегу Бердского залива. Комплекс будет включать три дома повышенной комфортности, по 80 квартир в каждом. Первый из них застройщик планирует сдать в IV квартале 2017 года.

Жилой комплекс «Речкуновский парк» (Rechkunovsky) расположен на территории МК «Сибиряк» в городе Бердск Новосибирской области. Заместитель директора компании-застройщика — ООО «Интерком» Сергей Эйтенеер уточнил «КС», что земельный участок был выкуплен застройщиком у МК «Сибиряк». Его площадь, по данным проектной декларации, составляет 2149 кв. метров.

На данном участке планируется возвести два из трех девятиэтажных домов бизнес-класса в 50 метрах от береговой линии. В каждом доме – по 80 квартир площадью от 39 до 83,2 кв. метров. «Сейчас залито перекрытие второго этажа и выходим на кирпичную кладку третьего, — сообщил Сергей Эйтенеер. – Сдача первого дома запланирована в конце 2017 года».

Под строительство третьего дома застройщик выкупил еще один земельный участок у МК «Сибиряк». По словам Сергея Эйтенеера, на данный момент идет процедура оформления участка в собственность. Сдача всего комплекса намечена на IV квартал 2018 года.

Единственным учредителем ООО «Интерком» значится Галина Олейникова. В компании отметили, что застройщик ранее принимал участие в возведении жилых объектов, однако «Речкуновский парк» — его первый самостоятельный проект.

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