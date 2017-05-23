Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Хандагайского сельского поселения Алдара Доржиева. 48-летний чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По данным следствия, Алдар Доржиев способствовал неправомерной регистрации права собственности пяти граждан на земельные участки различной площади, расположенные на территории возглавляемого им сельского поселения. Чиновник незаконно подписал, заверил печатью и выдал местным жителям выписки из похозяйственной книги с заведомо ложными сведениями.

Следствие установило, что обвиняемый действовал из личной заинтересованности и из корыстных побуждений. Ущерб от неправомерной деятельности чиновника для муниципального образования превысил 1,1 млн. рублей, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

В ходе расследования, проведенного Хоринским межрайоным следственным отделом СУ СК России по республике Бурятия, была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алдар Доржиев занимал должность главы муниципального образования с сентября 2013 года по август 2015 года. После возбуждения уголовного дела он добровольно покинул свой пост.

15 мая по аналогичной статье был осужден руководитель администрации Прибайкальского района республики Геннадий Галичкин, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии. Суд назначил чиновнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно. В течение этого срока ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

Напомним, экс-глава Прибайкальского района незаконно предоставил в аренду дачному товариществу «Родник» два земельных участка, расположенных на незатронутых природных территориях на побережье Байкала.

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