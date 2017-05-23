В мае текущего года было объявлено о том, что инвестпроект по строительству птицекомплекса в НСО получит господдержку в виде льготы по налогу на имущество. Общая стоимость проекта составляет 3 млрд рублей, объем государственной поддержки на период с 2019 по 2025 год составит почти 282 млн рублей. Основным инвестором проекта выступает депутат ЗС НСО и совладелец торгового холдинга «Сибирский гигант» Александр Манцуров. Действительно ли именно это проект нуждается в такой поддержке, разбирался «КС».



Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области уже не первый год выступают за то, чтобы сделать более прозрачными механизмы оказания государственной поддержки предприятий. Усилия направлены на то, чтобы помощь от государства получали только те компании, которые в ней нуждаются, а также могут обеспечить максимальную отдачу на вложенные средства.

В начале мая стало известно, что господдержку в виде льготы по налогу на имущество получил инвестпроект по строительству птицекомплекса в НСО. Его основным инвестором выступает совладелец торгового холдинга «Сибирский гигант» и депутат ЗС НСО Александр Манцуров. Объем государственной поддержки на период с 2019 по 2025 год составит почти 282 млн рублей, а общая стоимость проекта составляет 3 млрд рублей.

Примечательно, что Александр Мансуров уже второй год подряд декларирует самый высокий среди депутатов заксобрания годовой доход. Так, в 2015 году он заработал 114,1 млн рублей. Годовой заработок Александра Манцурова за прошедший год составил 81,3 млн рублей.

«КС» обсудил с депутатами ЗС НСО, действительно ли именно этот проект остро нуждается в льготах, и насколько прозрачен механизм выделения господдержки. «Мы готовы предоставить возможность для любого инвестора. Чем Александр Манцуров хуже? Он занимается тем, что является перспективным и нужным», — прокомментировал депутат заксобрания НСО Юрий Зозуля. Чиновник считает, что обоснованность затрат стоило бы проверять, если бы господдержка проекта заключалась в виде прямых инвестиций из бюджета. В реализации указанного проекта Юрий Зозуля видит только положительные моменты. «На пустой земле в Колыванском районе появится прибыльное производство, которое будет платить налоги на прибыль, налоги в фонд оплаты труда. По большому счету бюджет, предоставив льготу по налогу имущество, дал возможность построить объект налогообложения, — заключил Юрий Зозуля. — Чем больше будет подобных проектов в области, тем лучше будет экономика».

Инвестпроект Манцурова назвали нужным для жителей региона и страны руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании НСО Андрей Панферов, а также глава комитета по строительству, ЖКХ и тарифам ЗС НСО Евгений Покровский. Чиновники считают необходимым поддерживать проекты в сфере сельского хозяйства.

По мнению Евгения Покровского, реализация этого проекта должна способствовать пополнению муниципального и областного бюджетов. При этом депутат напоминает, что поддержка со стороны области будет осуществляться не за один год, а в течение нескольких лет. К тому же инвестор, по словам чиновника, берет на себя определенные обязательства, в том числе по объемам производства. Об этом упомянул и зампред комитета по бюджетной и налоговой политике заксобрания НСО Валентин Сичкарев. «Господдержка – не раздача подарков. Это инструмент, который побуждает инвестора вложить собственные деньги в развитие проекта, модернизацию, — объясняет Валентин Сичкарев. — Область вкладывает свои средства в качестве компенсации процентной ставки по кредиту или на оборудование. Взамен предприятие обязуется прирасти по налоговым поступлениям в бюджет».

Систему отбора проектов, по мнению Валентина Сичкарева, можно считать достаточно прозрачной. Региональный совет по инвестициям выбирает проекты, исходя из эффективности вложений бюджетных средств. «Поступившие заявки группируют и выстраивают по году в порядке обратной отдачи в областной бюджет. Если инвестор выполняет инвестиционную программу с поддержкой бюджета, то он показывает прирост по налогам в бюджет региона. Этот объем прироста на единицу вложенного бюджетного рубля — тот коэффициент, по которому отбираются проекты», — пояснил зампред бюджетного комитета. В случае если предприятие не выполнит свои обязательства, предусмотрен возврат в областной бюджет тех денег, которые шли в качестве инвестиционной поддержки.

Затронув тему эффективности механизма поддержки инвестпроектов, Валентин Сичкарев поделился тем, каким образом его можно улучшить. Парламентарий считает, что имеет смысл сегментировать господдержку. По его мнению, следует равномерно распределить деньги на каждую отрасль (машиностроение, наукоемкие проекты, агропромышленный кластер и др.) и внутри каждой разыгрывать поддержку по вышеописанному принципу.

Остальные собеседники «КС» также считают, что принцип отбора проектов по бюджетной эффективности является ключевым, поэтому его стоит оставить. Евгений Покровский назвал механизм поддержки инвестпроектов результативным и востребованным. В свою очередь Андрей Панферов придает большое значение постоянному освещению хода реализации проекта. Это может снять вопрос о коррумпированности власти, считает депутат.

«Мы каждые полгода планируем проводить мониторинг ситуации, при необходимости вносить корректировки в механизм поддержки инвестпроектов, — сообщил Юрий Зозуля. — По итогам каждого года мы будем рассматривать, насколько принятые меры оказались эффективны».

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