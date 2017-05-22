Прогноз по рейтингам Красноярского края изменен с «Негативного» на «Стабильный», сообщает пресс-служба агентства Fitch. Этому способствовало улучшение бюджетных показателей региона в сочетании с восстановлением экономики.

Международное агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам Красноярского края в иностранной и национальной валюте и подтвердило рейтинги края на уровне «ВВ+».

Согласно отчету агентства, в 2016 году в регионе наблюдался рост налоговых поступлений на 14% и сдерживание операционных расходов. На 2017-2019 годы Fitch дает положительный прогноз за счет дальнейшего расширения сильной налоговой базы региона и контроля за расходной частью.

В прошлом году дефицит бюджета снизился до 7% от всех доходов, что является самым низким показателем с 2012 года, отмечают аналитика агентства. Ожидается, что дефицит бюджета продолжит сокращаться, несмотря на рост капитальных расходов в 2017-2018 годах.

Пересмотр прогноза по рейтингам прокомментировал заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь. «Повышение прогноза по рейтингам края свидетельствует о верно выбранных правительством приоритетах в бюджетной и налоговой политике, а также эффективности предпринимаемых мер по адаптации бюджетной системы края к существующей экономической реальности», – отметил он.

В пресс-службе Министерства финансов Красноярского края напоминают, что за прошедшие полгода международные агентства Moody’s и Standard&Poor’s также повысили прогноз по кредитным рейтингам региона с «негативного» на «стабильный».

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