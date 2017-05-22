Мониторинг состояния готовности объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года ведется ежедневно, сообщил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на совещании по вопросам подготовки мероприятия с полномочным представителем президента в СФО. В обязательную программу включены 34 объекта, один из них уже введен в эксплуатацию.



Напомним, что поручения президента по подготовке к Универсиаде были сформулированы по итогам визита Владимира Путина в Красноярск. Их основная суть в том, что все мероприятия по подготовке к студенческим спортивным играм должны быть осуществлены своевременно. Сегодня полномочный представитель в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание в режиме видеоконференции, чтобы оценить степень выполнения этих требований.

XXIX Всемирные зимние студенческие спортивные игры пройдут в городе Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В них примут участие около 3 тыс спортсменов из 50 стран мира.

«До начала Универсиады осталось чуть более полутора лет. Уже в марте 2019 года мы должны принять всех участников спортивных состязаний и обеспечить им комфортные условия», – цитирует полпреда Сибирский ОИЦ. «Региональные органы власти, органы местного самоуправления, контрольные и надзорные органы, профильные организации должны заблаговременно проводить совместную работу, чтобы гарантированно обеспечить бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение всех объектов, которые будут задействованы в период Универсиады», – добавил Сергей Меняйло.

По некоторым из 34 запланированных объектов наблюдается отставание от графиков строительно-монтажных работ. С другой стороны, по словам губернатора Виктора Толоконского, ряд объектов планируется сдать раньше срока. «Все объекты в полном объеме обеспечены финансированием из федерального и краевого бюджетов. В рамках реализации поручения Президента подготовлены актуализированные графики сдачи объектов в эксплуатацию. Более того, мы планируем порядка десяти объектов сдать раньше срока – например, спорткомплексы «Сопка» и «Радуга», спортивно-тренерский блок «Снежный», многофункциональный центр СФУ, БСМП и другие», — прокомментировал Виктор Толоконский (цитируется по сайту правительства региона).

Также сообщается, что для транспортного обслуживания участников и гостей студенческих игр будет приобретено около 140 автобусов — для этого из федерального и краевого бюджета выделено 1,2 млрд руб.

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