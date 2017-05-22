Сбербанк выставил ряд своих новосибирских площадей на аукцион. Помещения продаются за цену от 5,5 до 25 млн руб.



На сайте «Российского аукционного дома» появились объявления о торгах на недвижимость «Сбербанка России» в Новосибирске.

В частности, продается офис площадью 145,5 кв.м. на ул. Ленинградской. Он стоит 5 488 тыс руб. Другая площадка находится на ул. Челюскинцев. Ее размер — 161,4 кв.м., а начальная цена — 12 865 тыс руб. За 18 830 тыс руб. продается помещение площадью 519,3 кв.м на ул. Галущака.

За здание с земельным участком на ул. Авиастроителей (547,7 кв.м, земля — 2018 кв.м) назначена цена в 24 740 тыс руб.

Две из этих площадок уже выставлялись на аукцион ранее, однако, проданы не были.

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