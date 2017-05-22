22 мая состоялось слушание по делу бывшего топ-менеджера корпорации РОСНАНО Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова. Черемушкинский суд Москвы принял решение заключить обвиняемых под домашний арест на 3 месяца, до 22 августа.

Напомним, Меламед и Понуров обвиняются в необоснованной растрате средств корпорации на общую сумму более 220 млн рублей. 3 июля 2015 года Меламед по ходатайству следствия был отправлен под домашний арест, Понуров был взят под стражу.

Прокуроры ходатайствовали об аресте обвиняемых на 6 месяцев на время рассмотрения дела в суде. Сторона защиты просила прекратить уголовное преследование Меламеда и Понурова за отсутствием как самого события, так и состава преступления в действиях фигурантов. Потерпевшая сторона ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру. 22 мая суд отклонил данные ходатайства. Однако, просьба адвокатов и обвиняемых избрать в качестве меры пресечения домашний арест, была удовлетворена.

Согласно постановлению, Меламеду разрешены трехчасовые ежедневные прогулки на территории, прилегающей к месту его проживания. Кроме этого, на фигурантов наложены все предусмотренные в законодательстве домашним арестом ограничения, пишет «Интерфакс». Им запрещено пользоваться средствами связи, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и участников судопроизводства, а также с представителями прессы.

Черемушкинский суд Москвы назначил дату рассмотрения по существу уголовного дела в отношении Меламеда и Понурова на 30 мая.

Для справки: Леонид Меламед получил в 1987 году высшее образование в НЭТИ (ныне НГТУ). С 1993 по 1998 гг. возглавлял новосибирскую компанию «Лимброк». С 1995 по 1998 гг. был заместителем председателя совета директоров «Новосибирскэнерго». 2007-2008 гг. – гендиректор РОСНАНО.

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