В горсовете Новосибирска отложили рассмотрение строительства ледового комплекса

На заседании комиссии по градостроительству совета депутатов Новосибирска 22 мая законодатели планировали рассмотреть вопрос о строительстве ледовой арены в левобережье Новосибирска. Впрочем, рассмотрение с повестки сняли. Как выяснилось, депутатов об этом попросил мэр города.



Согласовывая повестку дня с коллегами, председатель комиссии по градостроительству совета депутатов Дмитрий Дамаев предложил снять вопрос о строительстве ледового дворца в Кировском районе.

Напомним, этот вопрос парламентарии обсуждали 15 мая. Тогда депутаты определялись, нужен ли вообще объект городу и возможно ли его построить на другой площадке.

Как пояснил Дмитрий Дамаев после комиссии, вопрос попросил отложить мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «У него на это есть полномочия. Они снимают вопрос с рассмотрения с комиссии и выносят его на сессию, делают они это потому, что хотят проработать его более детально и выйти с ним на сессию в июне».

23 мая состоится заседание рабочей группы под руководством министра строительства Новосибирской области Сергея Боярского. Дмитрий Дамаев также входит в эту группу: «Пока мы ни о чем не договорились. Депутаты ведут дискуссию. Вопросов, на которые мы не получили ответов, очень много. С одной стороны, нам говорят, что помимо ледового дворца спорта, так же появится и региональная хоккейная школа, в договоре это есть, а в том проекте, который мы видели, этого нет».

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