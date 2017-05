Сергей Полунин представил в Новосибирске биографический фильм «Танцовщик»

18 мая в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» состоялся премьерный показ биографического фильма «Танцовщик». В день премьеры исполнитель главной роли Сергей Полунин лично представил картину зрителям «Победы».

Напомним, что лента рассказывает историю жизни самого молодого премьера театра Ковент-Гарден в истории королевской труппы. «Икона. Гений. Бунтарь» — менее чем через три года он покидает королевский балет, чем шокирует весь мир.

Ленту «Танцовщик» можно считать честной историей об успехе, достигнутого путем упорного физического труда и тяжелой борьбы с самим собой на протяжении многих лет, рассказанной режиссёром в строгом хронологическом порядке без лишних лирических отступлений.

Про тяжелый труд и душевные переживания говорят многие великие артисты, но произнести «Я не выбирал балет. Это выбор моей мамы. А я всегда надеялся, что получу травму, и мне не придется больше танцевать» — под силу, пожалуй, только Полунину.

Это фильм не только о творческом пути танцора, но и о поиске себя, о том, как достигнув вершины карьеры в 19 лет, можно потерять цель, а затем, полностью изменив вектор, обрести новую. «Я бы соврал, сказав, что я не люблю танцевать это самое приятное время, когда ты на пике формы, взмываешь в воздух, прыгаешь – это то, что ты есть», — рассуждает Сергей Полунин.

Фильм собран из редких архивных материалов, семейной хроники, интервью с героем, его близкими, а также профессионалами балета. Зритель узнает о работе танцора со знаменитым американским фотографом Дэвидом Ла Шапелем, который снял его танец в клипе музыканта Hozier на композицию Take Me to Church, собравший почти 20 миллионов просмотров, о сотрудничестве Сергея Полунина с Новосибирским театром оперы и балета и Московским театром им. К.С. Станиславского.

Продюсером фильма стала ГабиТана на счету которой «Герцогиня» с Кирой Найтли и «Феломена» с Джуди Денч, а срежиссировал фильм номинант на Оскар Стив Кантор.

В ноябре 2017 зрители также смогут увидеть Сергея Полунина в новом качестве в фильме «Убийство в Восточном экспрессе», а в марте 2018 – в картине «Красный воробей».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках встречи с новосибирскими СМИ Сергей Полунин рассказал, что послужило мотивом для съемок фильма, и что связывает его с новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, возглавляемым Владимиром Кехманом.

— Сергей, что послужило мотивом согласиться на съемки такого личного фильма? Зрителя вы подпустили достаточно близко. Как вы отважились?

— У меня было две идеи: я хотел запечатлеть танец, и интуитивно думал, что этот фильм сблизит страны и города. Когда я жил в Англии, политика в отношении России была не очень позитивной, и тогда мне было страшно возвращаться в родную страну. Но когда я приехал, то понял, что люди здесь приятные, такие же, как и везде. Но у России плохая политика по отношению к другой стране, у другой страны к третьей, и т.д., поэтому, я думал, что съемки в разных городах покажут, что везде у всех одинаковые заботы, радости, и что нет плохих людей. Я надеялся, что этот фильм, возможно, сблизит нас и покажет мир таким, каким его увидел я, ведь жизнь, природа, люди – везде одинаковые и их нужно беречь.

— Год назад, в январе 2016 года, фигурировала информация о том, что новосибирский государственный академический театр оперы и балета нанял вас на сезон, и вы должны были выйти в 9 спектаклях. Вы что-нибудь знаете об этом? Даже озвучивалась сумма контракта – 210 тыс. евро. И почему этого не произошло?

— Когда я приезжал, у меня не было идеи, что приезжаю на сезон. Мне было интересно станцевать спектакль, я отметил здесь Новый Год. Возможно, ошибка, состояла в том, что я что-то подписал, но идеи оставаться на сезон не было.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.