22 мая в пресс-центре ТАСС состоялся брифинг о практике антимонопольного контроля в сфере государственного заказа в СФО. Представители областной антимонопольной службы рассказали о количестве рассматриваемых жалоб, а также о выявленных нарушениях в сфере госзакупок и гособоронзаказа.

За 2016 год, по словам заместителя руководителя Управления ФАС по НСО – начальника отдела контроля закупок Андрея Швалова, в ведомство поступило 1200 жалоб участников закупок, 53% из них были признаны обоснованными. Для устранения выявленных нарушений по результатам рассмотрения жалоб было выдано более 350 предписаний. В прошлом году было вынесено более 260 постановлений о привлечении должностных юридических лиц к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила более 5,3 млн рублей.

За первый квартал 2017 года рассмотрено 280 жалоб на те или иные действия заказчиков или закупочной комиссии. Из них 55% признали обоснованными. Выдано более 110 предписаний об устранении выявленных нарушений. К ответственности привлечено 42 субъекта. Сумма наложенных штрафов составила более 550 тыс. руб.

За прошлый год было рассмотрено около 190 обращений о включении недобросовестных поставщиков в соответствующий реестр в связи с уклонением либо неисполнением контрактных обязательств. Из них включено в реестр 109 поставщиков. На конец 2016 года в нем значилось 373 субъекта. По словам заместителя руководителя Управления ФАС по НСО – начальника отдела контроля гособоронзаказа Дмитрия Сухоплюева, в 2016 году рассмотрели 33 обращения заказчика о включении лица в сфере гособоронзаказа в реестр недобросовестных поставщиков. Из них в десяти случаях факт уклонения и не исполнения контрактов не был подтвержден, 23 организации включили в реестр.

Андрей Швалов заметил, что при рассмотрении вопросов включения лиц в реестр недобросовестных поставщиков участились случаи выявления нарушений. Иногда сам заказчик препятствует выполнению условий заключенного контракта, например, своевременно не предоставляет необходимую информацию или необоснованно отказывает в приеме.

За прошлый год, по словам Дмитрия Сухоплюева, было рассмотрено 136 дел об административных правонарушениях в сфере гособоронзаказа. Общая сумма штрафов составила более 2,8 млн рублей. За первый квартал 2017 года рассмотрено 79 дел. На сегодняшний день поступило более 140 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 2,5 млн рублей. Статистика за первые 3 месяца текущего года практически равна данным за весь 2016 год.

«На данный момент возбуждено 3 дела о нарушении гособоронзаказа по ст. 8. №275-ФЗ. Ранее дела по этой статье не возбуждались. Пока проходят проверки по признакам завышения цены товаров и услуг в контрактах», – сообщил Дмитрий Сухоплюев.

Наиболее частым нарушением при проведении электронных аукционов спикеры назвали установление определенных требований к товарам. «ФАС России полагает, что участник закупки не обязан иметь товар в наличии на момент подачи заявок. Поэтому установление заказчиками требований о предоставлении таких сведений, как химический состав, результаты определенных испытаний и иных характеристик товара, которые могут стать известны только при непосредственном его использовании, является незаконным. Мы пресекаем подобные нарушения», – отметил Андрей Швалов. Кроме того, распространенным является вопрос незаконного отказа в допуске участнику либо его незаконного допуска.

Выдвижение необоснованных требований к товару – наиболее частое нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, а также при закупке лекарственных средств.

Ранее «КС» писал о выявленных нарушениях при закупках Новосибирской аптечной сети. Напомним, рассмотрение дела назначено на 6 июня.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.