По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, на встрече в Кельне (Германия) заявка региона на право принять молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года была оценена положительно.



Напомним, что презентация на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) состоялась 19 мая в Кельне. Россия представила свою заявку на право принять молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года в Новосибирске. В презентации приняли участие губернатор НСО Владимир Городецкий, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов и мэр Анатолий Локоть.

Теперь от области требуется в течение двух месяцев подготовить возможные варианты строительства будущей ледовой арены и составить «дорожную карту» реализации этого проекта. Губернатор Владимир Городецкий сегодня поручил эту работу первому заместителю председателя правительства Владимиру Знаткову, мэру Анатолию Локтю и министру строительства региона Сергею Боярскому. По словам главы области, строительство должно начаться уже в 2019 году.

В ходе презентации в Кельне глава Новосибирской области сообщил, что для строительства новой ледовой арены уже зарезервирован участок на левом берегу Оби в хорошей транспортной доступности от аэропорта. Также он пообещал обеспечить необходимый уровень комфорта и безопасности для всех участников, официальных лиц и гостей соревнований.

«Мы всерьез боремся за право провести молодежный чемпионат, есть с кем побороться, — прокомментировал намерения города мэр Анатолий Локоть в эфире Новосибирских новостей. — Во-первых, это американцы, несколько заявок есть из европейского континента, еще канадцы. Регулярно в Канаде проходит, европейцам это не нравится. Поэтому мы рассчитываем на европейскую консолидацию, возможно все-таки договориться и объединить голоса европейцев, чтобы они выступили и поддержали Россию, ну, а значит, Новосибирск».

По информации пресс-службы правительства НСО, глава ИИХФ Рене Фазель высоко оценил презентацию. «У Новосибирска была очень хорошая презентация. Знаете, я был в Новосибирске, это замечательное место. И для молодых хоккеистов будет потрясающим опытом поехать в Новосибирск. Это настоящее событие — побывать в Сибири, – приводятся его слова в пресс-релизе. — Хорошая презентация, теперь посмотрим, что будет. Как я уже говорил, мы придерживаемся принципа, чтобы турниры проходили в разных местах. Я знаю, что Россия умеет организовывать подобные турниры, в Уфе МЧМ-2013 прошёл очень хорошо».

Окончательное решение о том, где будет проходить чемпионат-2023, Международная федерация по хоккею примет через год.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.