Выбран проектировщик реконструкции терминального комплекса Толмачево

Новосибирское ООО «АТТА-проект» выиграло конкурс и станет проектировщиком реконструкции терминального комплекса аэропорта. Работы компания выполнит за 120 млн рублей.

На сайте госзакупок опубликовано решение комиссии по выбору проектировщика реконструкции аэровокзального комплекса. На конкурс было подано десять заявок. Одна из заявок отклонена закупочной комиссией, говорится в итоговом протоколе. В частности, у новосибирской компании «ПроектСтрой» отсутствовала необходимая документация. Победителем признали ООО «АТТА-проект» из Новосибирска. Работы по контракту с объявленной ценой, как уже сообщал «КС», в 145 млн рублей компания выполнит за 120 млн рублей.

Помимо новосибирских компаний, заявки были поданы от фирм из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. За выполнение работ была предложена минимальная цена контракта размером в 92,47 млн рублей, а максимальная – 139,9 млн рублей.

Ранее уже сообщалось о проекте реконструкции новосибирского аэропорта Толмачево с объединением терминалов внутренних и международных линий. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на III квартал 2019 года. Завершить реконструкцию предполагается к 2022 году.

По данным базы ЕГРЮЛ, ООО «АТТА-проект» на паритетных началах владеют Сергей Лукьянов и Ольга Сметанинина. Напомним, компания выступила проектировщиком ныне замороженного проекта строительства отеля на месте гостиницы «Центральная», согласно которому гостиницу предполагалось снести, а на его месте возвести новый 26-этажный отель на 374 номера и стоянкой на 220 парковочных мест. Новосибирский союз архитекторов в 2012 году выступил с резкой критикой проекта нового гостиничного комплекса.

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