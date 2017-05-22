Бывшего директора филиала Геофизической службы СО РАН осудили за многомиллионное хищение

В понедельник 22 мая Советский районный суд Новосибирска сообщил о провозглашении приговора по делу в отношении экс-руководителя одной из структур Сибирского отделения РАН.

Обвиняемого в хищении более 27 млн рублей бывшего директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александра Еманова приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс рублей. При этом уточняется, что Еманов был освобожден от штрафа, поскольку срок давности истек.

Напомним, первые сообщения об уголовном преследовании руководителя филиала появились в 2015 году. Следствие установило, что в 2011-2013 годах директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александр Еманов присвоил денежные средства учреждения, которые были выделены на выполнение научно-исследовательских работ.

«Еманов договорился с 56-летним директором ООО «Геотех» о том, что в пользу руководимого последним предприятия по договору субподряда будут перечислены 8 020 000 рублей за работы, которые фактически выполнены филиалом Геофизической службы СО РАН. После перечисления в 2012 году на счета ООО «Геотех» указанной денежной суммы его директор перевел их на счета фирм-«однодневок», а затем обналичил денежные средства», — говорится в материалах дела.

Аналогичным способом в 2013 году совместно с директором «Геотеха» были похищены еще 19,45 млн рублей, предназначенные для выполнения сейсмических исследований на территории Магаданской области.

Установлено, что свою часть похищенных денег Еманов использовал для покупки квартиры. За время следствия на эту квартиру, жилой дом, земельный участок, на принадлежащие Еманову доли в праве собственности четыре других объекта недвижимости, а также на три автомашины был наложен арест.

«В отношении директора ООО «Геотех» уголовное дело следователем выделено в отдельное производство в виду того, что он скрылся от следствия», — уточнили следователи.

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