Церемония награждения лауреатов программы «Альфа-Шанс», разработанной Альфа-Банком, состоялась 18 мая в НГУ. Студенты-победители с 2015 года в течение двух лет получали ежемесячную стипендию в размере 5 тыс руб.

Программа «Альфа-Шанс» реализуется на базе НГУ уже четвертый год. Ее участниками становятся студенты разных факультетов: журналистики, экономики, естественных наук, а также медицинского, физического и механико-математического. Ежегодно в проекте принимает участие около 70 первокурсников.

Отбор претендентов производится в 3 этапа. Из призеров и победителей олимпиад различного уровня во второй этап проходят те, кто показывает лучшие результаты по итогам ЕГЭ. Следующее испытание — написание эссе на одну из предложенных тем. В качестве финального этапа предлагается пройти собеседование с советом программы «Альфа-Шанс», в который входит руководство филиала «Новосибирский» Альфа-Банка и ректорат НГУ. По итогам собеседования лучшим первокурсникам присуждают ежемесячную стипендию, которая выплачивается в течение двух первых лет обучения в НГУ на бюджете. Ежегодный благотворительный стипендиальный фонд в Новосибирске составляет 1,2 млн рублей. При этом студенты-стипендиаты, не сдавшие сессию, автоматически перестают быть участниками программы. Их место занимают первокурсники из резервного фонда.

Лауреатов программы 2015-2017 гг. поздравила директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Марина Кокоулина. Также в церемонии награждения принял участие первый заместитель председателя совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев. «Рад приветствовать представителей талантливой молодежи. Хочу вам сказать только одно: скорость изменений в мире такова, что если не приобретать каждый день новые знания, то человек безнадежно отстает. Желаю вам сохранить статус лучших. Это будет непросто, в жизни очень много соблазнов. Помните, на вас смотрят и равняются все остальные. Дерзайте!», — дал напутствие второкурсникам Олег Сысуев.

С поздравительной речью в адрес лауреатов программы «Альфа-Шанс» выступил и ректор НГУ Михаил Федорук, отметив, что для достижения успеха мало быть просто талантливым человеком. «99% успеха — это труд, каждодневный и всепоглощающий. Основное, чему мы учим студентов — это учиться в течение жизни. За шесть лет обучения наука уходит далеко вперед. Поэтому желаю вам постоянно осваивать новое и тогда у вас все получится!», — сказал он.

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