Новосибирские депутаты отчитались о доходах за прошлый год

Самым богатым депутатом горсовета Новосибирска стал застройщик Алексей Джулай. Двое представителей совета депутатов Новосибирска за год не заработали ничего.

Депутаты горсовета Новосибирска отчитались о годовых заработках. Ранее «КС» рассказал о декларациях руководства совета депутатов — спикера и его заместителей.

Из представителей депутатского корпуса самый большой доход за 2016 год у главы строительной компании «Дискус плюс», единоросс Алексея Джулая. Он же был первым по доходам и судя по прошлогоднему отчету. В этот раз он отчитался о более, чем 104 млн рублей. Чуть меньше, чем год назад, в документах за 2015 он указывал около 123 млн рублей. Как и в прошлогодней декларации он указал два жилых дома в собственности, две квартиры по 124 квадратных метра. В этом году он задекларировал 82 земельных участка (садовые, дачные, для эксплуатации здания корпуса хозбытовых и сантехнических помещений), а также здание, два помещения и объект незавершенного строительства. Как и в прошлом году на супругу зарегистрирован Mitsubishi ASX 2.0. А на Алексея Джулая — Mitsubishi Lancer, Камаз 5511 и моторная лодка Казанка М52.

Вторым по уровню доходов из депутатов горсовета идет председатель комиссии по городскому хозяйству, единоросс Игорь Кудин. Он заработал более 51 млн рублей. Как и в прошлом году он отчитался о долях в четырех нежилых помещениях, в административно-бытовом здании и долями на двух земельных участках. У его супруги в индивидуальной собственности жилой дом 664 квадратных метра (как и в прошлом году), земельный участок под жилищное строительство. Также она не сменила автомобиль — Lexus LX570.

В прошлом году Игорь Кудин был только на третьем месте по доходам среди депутатов, тогда он отчитался о 37 520 048 рублях за 2015 год. Сейчас на третьем месте член фракции КПРФ, предприниматель, заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению Сергей Кальченко. В прошлом году он был вторым из богатейших депутатов горсовета. Он указывал 45 млн рублей. За 2016 год он задекларировал 40 млн рублей. У него в индивидуальной собственности квартира (91,7 квадратов), та же, что и раньше. Кроме того он отчитался о земельном участке и пяти нежилых помещениях в индивидуальной и долевой собственности. В прошлогодних документах говорилось о Mercedes-Benz E300, сейчас у него Mercedes-Benz G63 AMG. У жены 1/5 доли в квартире 75 кв.метров.

Член фракции ЕР, директор по коммерции и развитию ООО «ДСК КПД-Газстрой» Кирилл Покровский стал, как и в прошлом году, четвертым по уровню доходов с заработком 28 млн рублей. Не изменились данные о собственности —половина дома площадью 389 квадратных метров. Доля в нежилом помещении и часть земельного участка, а также автомобиль Range Rover, гидроцикл RXP и прицеп к легковому автомобилю.

Ничего не заработали в этом году двое депутатов — независимая Наталья Пинус и член фракции «Единая Россия» Дмитрий Прибаловец. Год назад декларацию с нулевым заработком предоставляла только Наталья Пинус.

Собственность Натальи Пинус за это время не изменилась: доли (60/100) в квартире, в общей собственности с супругом Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Honda Africa. На супруга оформлено две квартиры 54 и 32 метра.

Дмитрий Прибаловец в прошлом году отчитывался о 67 394 рублях годового дохода. Тогда он был советником генерального директора ОАО ПМСП «Электрон». Единственное, чем отличается его новая декларация от прошлогодней — это нулевой доход. По-прежнему в собственности нет квартиры ни у него, ни у супруги — только в пользовании. На депутата как и в прошлом году оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Вторым из депутатов с самыми низкими доходами стал единоросс Евгений Панферов с годовым заработком чуть более 37 тысяч рублей. В прошлый раз он декларировал 1 795 224 рублей. Ни у него, ни у супруги нет в собственности квартиры, судя по декларации. Есть машины Toyota Land Cruiser, Honda Accord и мотоцикл LiPan — как и в прошлогоднем отчете.

Третий из «беднейших» депутатов — коммунист Валерий Науменко. Его новая декларация не отличается от той, что он предоставлял за 2015-й. Даже данные об уровне заработка не изменились — 108 360 рублей. Также у него есть квартира 65,3 квадрата и машины Mercedes-Benz ML430, Mercedes-Benz G500, Mercedes-Benz CLS500 и Nissan Safari.

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по этой и этой ссылке, а также по этой. О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь. О декларациях спикера и вице-спикеров совета депутатов Новосибирска — по ссылке.

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