Новосибирские депутаты отчитались о доходах за прошлый год

 
 
Алексей Джулай
Алексей Джулай

Самым богатым депутатом горсовета Новосибирска стал застройщик Алексей Джулай. Двое представителей совета депутатов Новосибирска за год не заработали ничего.

Депутаты горсовета Новосибирска отчитались о годовых заработках. Ранее «КС» рассказал о декларациях руководства совета депутатов — спикера и его заместителей.

Из представителей депутатского корпуса самый большой доход за 2016 год у главы строительной компании «Дискус плюс», единоросс Алексея Джулая. Он же был первым по доходам и судя по прошлогоднему отчету. В этот раз он отчитался о более, чем 104 млн рублей. Чуть меньше, чем год назад, в документах за 2015 он указывал около 123 млн рублей. Как и в прошлогодней декларации он указал два жилых дома в собственности, две квартиры по 124 квадратных метра. В этом году он задекларировал 82 земельных участка (садовые, дачные, для эксплуатации здания корпуса хозбытовых и сантехнических  помещений), а также здание, два помещения и объект незавершенного строительства. Как и в прошлом году на супругу зарегистрирован Mitsubishi ASX 2.0. А на Алексея Джулая — Mitsubishi Lancer, Камаз 5511 и моторная лодка Казанка М52.

Вторым по уровню доходов из депутатов горсовета идет председатель комиссии по городскому хозяйству, единоросс Игорь Кудин. Он заработал более 51 млн рублей. Как и в прошлом году он отчитался о долях в четырех нежилых помещениях, в административно-бытовом здании и долями на двух земельных участках. У его супруги в индивидуальной собственности жилой дом 664 квадратных метра (как и в прошлом году), земельный участок под жилищное строительство. Также она не сменила автомобиль — Lexus LX570.

В прошлом году Игорь Кудин был только на третьем месте по доходам среди депутатов, тогда он отчитался о 37 520 048 рублях за 2015 год. Сейчас на третьем месте член фракции КПРФ,  предприниматель, заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению Сергей Кальченко. В прошлом году он был вторым из богатейших депутатов горсовета. Он указывал 45 млн рублей. За 2016 год он задекларировал 40 млн рублей. У него в индивидуальной собственности квартира (91,7 квадратов), та же, что и раньше. Кроме того он отчитался о земельном участке и пяти нежилых помещениях в индивидуальной и долевой собственности. В прошлогодних документах говорилось о Mercedes-Benz E300, сейчас у него Mercedes-Benz G63 AMG. У жены 1/5 доли в квартире 75 кв.метров.

Член фракции ЕР, директор по коммерции и развитию ООО «ДСК КПД-Газстрой» Кирилл Покровский стал, как и в прошлом году, четвертым по уровню доходов с заработком 28 млн рублей. Не изменились данные о собственности —половина дома площадью 389 квадратных метров. Доля в нежилом помещении и часть земельного участка, а также автомобиль Range Rover, гидроцикл RXP  и прицеп к легковому автомобилю.

Ничего не заработали в этом году двое депутатов — независимая Наталья Пинус и член фракции «Единая Россия» Дмитрий Прибаловец. Год назад декларацию с нулевым заработком предоставляла только Наталья Пинус.

Собственность Натальи Пинус за это время не изменилась: доли (60/100) в квартире, в общей собственности с супругом Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Honda Africa. На супруга оформлено две квартиры 54 и 32 метра.

Дмитрий Прибаловец в прошлом году отчитывался о 67 394 рублях годового дохода. Тогда он был советником генерального директора ОАО ПМСП «Электрон». Единственное, чем отличается его новая декларация от прошлогодней — это нулевой доход. По-прежнему в собственности нет квартиры ни у него, ни у супруги — только в пользовании. На депутата как и в прошлом году оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Вторым  из депутатов с самыми низкими доходами стал единоросс Евгений Панферов с годовым заработком чуть более 37 тысяч рублей. В прошлый раз он декларировал 1 795 224 рублей. Ни у него, ни у супруги нет в собственности квартиры, судя по декларации. Есть машины Toyota Land Cruiser, Honda Accord и мотоцикл LiPan — как и в прошлогоднем отчете.

Третий из «беднейших» депутатов — коммунист Валерий Науменко. Его новая декларация не отличается от той, что он предоставлял за 2015-й. Даже данные об уровне заработка не изменились — 108 360 рублей. Также у него есть квартира 65,3 квадрата и машины Mercedes-Benz ML430, Mercedes-Benz G500, Mercedes-Benz CLS500 и Nissan Safari.

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по этой и этой ссылке, а также по этой. О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь. О декларациях спикера и вице-спикеров совета депутатов Новосибирска — по ссылке.

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