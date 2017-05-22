Сколько зарабатывает руководство совета депутатов Новосибирска?

Депутаты горсовета Новосибирска отчитались о доходах за 2016 год. Спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев заработал меньше своего заместителя Юрия Зарубина.

В этом году спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев задекларировал меньший доход, чем в прошлом. Он отчитался о 3 147 719 рублях за 2016. За 2015 он указывал заработок 4 731 170 рублей. Квартира у него осталась прежней (101 квадрат), но в отличие от прошлого года руководителю совета депутатов принадлежит ½ доли, раньше она была в индивидуальной собственности. Дмитрий Асанцев не сменил автомобиль, как и раньше у него ТОYOTA LEXUS LX 570, но в декларации больше нет NISSAN MURANO.

Самый высокий доход из трех заместителей председателя горсовета — у вице-спикера Юрия Зарубина. Он отчитался о 3 211 292 рублях, в прошлом году было 3 449 596 рублей. Машину он не сменил — Volkswagen Touareg. Его индивидуальная собственность осталась прежней: земельный участок (952 квадратных метра), жилой дом (477 квадратов). Также у него есть общая с супругой квартира (42,5 метра). У супруги стало на одну квартиру в индивидуальной собственности больше. В прошлом году в декларации была указана недвижимость 57 квадратов, в новой декларации есть еще квартира 43,5 квадратных метра.

Годовой доход заместителя председателя совета депутатов, руководителя фракции КПРФ Рената Сулеманова составил 2 919 117 рублей. Чуть больше, чем в декларации за 2015 год, тогда было 2 701 364 рублей. Собственность осталась прежней: земельный участок, 1/3 доля в квартире 56 квадратов и ТОЙОТА Land Cruiser Prado.

Вице-спикер Евгений Яковенко указал в отчете о доходах за 2016 год 2 578 221 рубль. В прошлом году он декларировал 743 398 рублей годового заработка. Как и в прошлом году у него в индивидуальной собственности три земельных участка под жилищное строительство, жилой дом (600 квадратных метров), также есть ¼ доли в квартире (55,6 квадратов). На супругу оформлены 14 земельных участков (как и в прошлом году). Машину она также не сменила БMW Х5. У Евгения Яковенко тоже машины прежние —ТОЙOTA Land Cruiser 200, мотоциклы: ENDUROR KTH 690 и HONDA GL 1800 С, а также два прицепа.

Здесь можно узнать о богатейших и беднейших депутатах горсовета Новосибирска, которые отчитались о доходах за прошлый год.

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по этой и этой ссылке, а также по этой. О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь.

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