Сколько зарабатывает руководство совета депутатов Новосибирска?

 
 
На фото справа налево Дмитрий Асанцев, Юрий Зарубин, Ренат Сулеманов, Евгений Яковенко
На фото справа налево Дмитрий Асанцев, Юрий Зарубин, Ренат Сулеманов, Евгений Яковенко

Депутаты горсовета Новосибирска отчитались о доходах за 2016 год. Спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев заработал меньше своего заместителя Юрия Зарубина.

В этом году спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев задекларировал меньший доход, чем в прошлом. Он отчитался о 3 147 719 рублях за 2016. За 2015 он указывал заработок 4 731 170 рублей. Квартира у него осталась прежней (101 квадрат), но в отличие от прошлого года руководителю совета депутатов принадлежит ½ доли, раньше она была в индивидуальной собственности. Дмитрий Асанцев не сменил автомобиль, как и раньше у него ТОYOTA LEXUS LX 570, но в декларации больше нет NISSAN MURANO.

Самый высокий доход из трех заместителей председателя горсовета — у вице-спикера Юрия Зарубина. Он отчитался о 3 211 292 рублях, в прошлом году было 3 449 596 рублей. Машину он не сменил — Volkswagen Touareg. Его индивидуальная собственность осталась прежней: земельный участок (952 квадратных метра), жилой дом (477 квадратов). Также у него есть общая с супругой квартира (42,5 метра). У супруги стало на одну квартиру в индивидуальной собственности больше. В прошлом году в декларации была указана недвижимость 57 квадратов, в новой декларации есть еще квартира 43,5 квадратных метра.

Годовой доход заместителя председателя совета депутатов, руководителя фракции КПРФ Рената Сулеманова составил  2 919 117 рублей. Чуть больше, чем в декларации за 2015 год, тогда было 2 701 364 рублей. Собственность осталась прежней: земельный участок, 1/3 доля в квартире 56 квадратов и ТОЙОТА Land Cruiser Prado.

Вице-спикер Евгений Яковенко указал в отчете о доходах за 2016 год  2 578 221 рубль. В прошлом году он декларировал 743 398 рублей годового заработка. Как и в прошлом году у него в индивидуальной собственности три земельных участка под жилищное строительство, жилой дом (600 квадратных метров), также есть ¼ доли в квартире (55,6 квадратов). На супругу оформлены 14 земельных участков (как и в прошлом году). Машину она также не сменила БMW Х5. У Евгения Яковенко тоже машины прежние —ТОЙOTA Land Cruiser 200, мотоциклы: ENDUROR KTH 690 и HONDA GL 1800 С, а также два прицепа.

Здесь можно узнать о богатейших и беднейших депутатах горсовета Новосибирска, которые отчитались о доходах за прошлый год.

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по этой и этой ссылке, а также по этой. О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь.

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