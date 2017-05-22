МТС создаст собственный центр кибербезопасности

Компания МТС сообщает о развитии нового направление бизнеса, планируя выйти на рынок информационной безопасности для защиты от кибератак.

Продукт для клиентов будет запущен до конца 2017 года на базе собственных ресурсов и дочерней IT-компании «Энвижн Групп». Для этого МТС запустит центр мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), работающий в режиме 24/7. Центр создан на базе ресурсов департамента информационной безопасности МТС. Сейчас центр обслуживает нужды самого оператора и абонентов компании: в 2016 году было обнаружено около 4,5 млн случаев заражения устройств клиентов и предотвращено порядка 200 млн абонентских переходов по ссылкам на вредоносные программы.

«Исходя из полученного опыта, мы планируем разработать типовые продукты для будущих клиентов — как по типу информационных угроз, так и вертикальные решения для отраслей или масштабов бизнеса», — отметили в компании.

МТС уже начала тестировать сервисы с несколькими компаниями, их названия и другие детали не раскрываются. Объем инвестиций в запуск нового продукта пока не сообщается. Однако, по словам представителя, значительная часть капитальных затрат расходуется на ИТ-системы, в том числе на системы, обеспечивающие информационную безопасность (за последние пять лет эта сумма превышаете 400 млрд рублей).

В МТС также рассказали, что оператору удалось успешно отразить хакерскую атаку вируса WannaCry, которая заблокировала не менее 200 тыс компьютеров в 150 странах. В России, в частности, вирус атаковал Сбербанк, МегаФон и МВД РФ.

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