В первой половине недели в Новосибирске ожидается жаркая погода

По сообщениям синоптиков, рабочая неделя в Новосибирске начнется с летней жары. Столбик термометра поднимется до +30°C.

В первой половине этой недели в Новосибирске заметно потеплеет. По данным синоптиков ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 22 по 24 мая в городе ожидается жаркая погода с максимальной температурой до +30°C. Осадки в эти дни не предсказывают, однако сохранится сильный ветер с порывами до 15 м/с, что повышает пожароопасность.

Однако уже в четверг столбик термометра покажет, по данным сервиса Gismeteo, +9°C, днем +16°C. Ночью и в середине дня должен пройти небольшой дождь.

Отметим, что в середине прошлой недели в Новосибирске выпал снег, а температура ночью опустилась до -2°C.

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