На новосибирские рынки не попало почти 145 тонн овощей

В Управлении Россельхознадзора региона отчитались о недопущении в Новосибирскую область более ста тонн плодоовощной продукции за неделю. В список возвращенной отправителям продукции попала и недавно появившаяся на рынках Новосибирска черешня.

За прошлую неделю специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали 143,1 тонн продукции из Казахстана и Кыргызтана, не прошедшей фитосанитарный контроль. Крупные партии моркови (20 тонн), черешни (39,1 тонн), репчатого лука (82 тонны) и кабачков (2 тонны) перевозились без соответствующих документов и не имели маркировки на упаковках. Весь товар, который поступил в область автотранспортом, предполагалось реализовать в областном центре.

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