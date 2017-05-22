Как стало известно «КС», компания «Автоград», — один из крупнейших тюменских авторитейлеров, неудачно зашедший в Новосибирск в 2009 году, спустя 8 лет продал свои активы в Сибири. Информацию об этом изданию подтвердили в самой компании. Покупателем выступила группа автодилерских предприятий Игоря Кошкина, официально представляющая Ford, УАЗ и SsangYong в Новосибирске.

Напомним, что компания «Автоград», возглавляемая депутатом тюменской областной думы, членом фракции «Единая Россия» Алексеем Салминым, является одним из крупнейших авторитейлеров в своем регионе. В 2008 году на волне роста авторынка компания решила выйти в Новосибирск. Автодилер подписал протоколы о намерениях о запуске в городе салонов Mitsubishi, Ford, Jaguar, Land Rover и BMW и начал строительство дилерской деревни на улице Станционной. Однако этим планам не суждено было реализоваться. По факту «Автоград» приступил к возведению одного объекта — салона Mitsubishi, построив его на 80%. После этого в условиях ухудшения ситуации на рынке и возросшей кредитной нагрузки компания заморозила все свои активности.

Последующие годы «Автоград» продавал свои активы в Новосибирске, однако покупатель на них так и не находился. Участники рынка поясняли «КС», что активно присматривались к недостроенному салону на Станционной, однако цену, которую запрашивал «Автоград», они считали несоответствующей изменившейся рыночной ситуации.

В 2014 году «Автоград» вновь сделал попытку реанимировать объект, заключив протокол о намерениях о запуске на этой площадке дилерского центра KIA в Новосибирске во второй половине 2015 года. После этого, по словам участников рынка, компания вновь рассматривала варианты по продаже объекта, но уже не просто в качестве объекта недвижимости, а с учетом возможности запуска на нем салона KIA. Однако покупатели и в этом случае не нашлись. Салон по-прежнему оставался без движения.

В мае 2017 года корреспондент «КС», проезжая по Станционной, обнаружил, что на объекте проводились работы. По словам участников рынка, дилерский центр приобрела группа автодилерских предприятий Игоря Кошкина («УАЗ Центр», «Автолига», «Клондайк-авто»), являющаяся официальным дилером Ford, УАЗ, SsangYong в Новосибирске. Сейчас у компании два полнофункциональных дилерских центра — Ford и УАЗ, располагающиеся на улице Богдана Хмельницкого. Как пояснили участники рынка, в компании давно присматривались к различным вариантам развития бизнеса, в том числе с учетом возможности запуска салона на левом берегу Оби. В самой группе компаний от комментариев отказались. Однако источник, близкий к «Автограду», подтвердил факт продажи дилерского центра группе автодилерских предприятий Игоря Кошкина.

Предположительно, на этой площадке Игорем Кошкиным могут быть запущены те же бренды, что и на правом берегу. Однако в компании Ford Sollers (дистрибьютор Ford и УАЗ в России) пока не подтверждают такую информацию. В частности по словам PR-менеджера Ford в России Екатерины Комаровой, тендер по марке Ford в Новосибирске пока не завершен. Комментарии по марке УАЗ на момент подготовки материала получить не удалось.

По данным «Автостат.Инфо», по итогам 2016 года в Новосибирске было поставлено на учет 502 новых автомобилей марки УАЗ и 201 новых автомобилей Ford. Для сравнения: в Красноярске за этот же период было поставлено на учет 412 новых автомобилей УАЗ и 228 новых автомобилей Ford, а в Иркутске — 510 новых автомобилей УАЗ и 259 новых автомобилей Ford.

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