Снегоплавильная станция отсудила у мэрии Новосибирска 72 млн рублей

Решение, по которому мэрия и дорожники должны будут оплатить 72 млн рублей долга в пользу компании «Строй-Сервис», опубликовано на сайте Арбитражного суда области.

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску ООО «Строй-Сервис», которое управляет снегоплавильной станцией №1, к Дорожно-эксплуатационному учреждению №1 (ДЭУ) и департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Судья установил взыскать с ДЭУ задолженность в размере 72 млн рублей, однако, как отмечается в тексте решения, при недостаточности денежных средств – долг следует взыскать за утилизацию снега с городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Из материалов дела следует, что в феврале 2015 года между организациями был заключен муниципальный контракт до 31 декабря 2016 года на переработку снега. Речь идет об объеме снега в 800 тыс кубометров и стоимости работ на сумму 141,28 млн рублей. В декабре 2016 года «Строй-Сервис» направлял в ДЭУ претензию с требованием оплатить вторую часть контракта, но дорожники не удовлетворили претензию исполнителя. После того, как заказчик не погасил задолженность до истечения действия договора, компания обратилась в суд. Исковое заявление было принято к производству 26 января 2017 года. Половину суммы, как обосновал заказчик, он не смог оплатить из-за недостаточности бюджетирования.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска прокомментировали решение суда, рассказав, что ДЭУ в течение месяца, пока оно не вступило в законную силу, обжалует его в Седьмом арбитражном апелляционном суде Томска.

Напомним, стационарная снегоплавильная станция №1 начала свою работу в Октябрьском районе на ул. Федосеева в 2013 году. Запуск второй станции произошел 11 января 2017 года в левобережной части города.

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