Срок подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2016 год истек 2 мая. Из 50,6 тысяч физических лиц, обязанных декларировать свои доходы, это сделали 26,2 тысячи жителей НСО (51,8%).

Представить в налоговую инспекцию по месту учета декларации по форме 3-НДФЛ обязаны индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, граждане, получившие доходы от продажи имущества, от сдачи имущества в аренду, от источников за пределами РФ и т.д. Подать декларацию по НДФЛ за истекший налоговый период исключительно в целях получения налоговых вычетов можно в течение всего года.

Всего на начало мая в налоговые органы области было представлено 150,5 тыс. деклараций, что на 4,9 тыс. меньше, чем к 1 мая прошлого года. В большей части поданных в 2017 году деклараций (97,3 тыс. документов) было заявлено право на имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением жилья на общую сумму более 29 млн рублей, что на 1,7 млн рублей больше, чем было заявлено по состоянию на 1 мая прошлого года. Кроме того, жители НСО заявили свое право на социальные налоговые вычеты (34,7 тыс. деклараций) на общую сумму более 1,8 млн рублей. Это почти на полмиллиона больше, чем было заявлено за 4 месяца 2016 года.

В 13,7 тыс. деклараций физические лица заявили свое право на имущественные налоговые вычеты в связи с продажей имущества. Общая сумма таких вычетов уменьшилась почти на 1,5 млн по сравнению с 1 мая 2016 года и составила 8,2 млн рублей. Право на профессиональные налоговые вычеты было заявлено в 0,8 тыс. деклараций, право на инвестиционный налоговый вычет – в 0,4 тыс. деклараций, поданных в текущем году.

Общая сумма налога, заявленная налогоплательщиками к возврату из бюджета в представленных декларациях, составила чуть более 4 млрд рублей. Это на 167 млн рублей превышает сумму налога, подлежащую возврату из бюджета по состоянию на 1 мая 2016 года.

Общая сумма налога, подлежащая доплате в бюджет, самостоятельно заявленная налогоплательщиками в декларациях, составила 702,3 млн рублей, что на 260,4 млн рублей больше, чем было заявлено в декларациях, представленных за 4 месяца прошлого года.

По состоянию на 2 мая 2017 года налоговые органы НСО выполнили камеральные проверки 82,2 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц. Это 55% от представленных деклараций. В результате проведенных проверок сумма налога, доначисленная в бюджет, включая налоговые санкции и пени, составила 6,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной налоговой службы России по НСО.

Ранее «КС» писал о задекларированном за 2016 год доходе председателя новосибирского облсуда в размере более 5 млн рублей. Кроме того, «КС» опубликовал данные из деклараций представителей мэрии Новосибирска.

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