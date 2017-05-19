В Новосибирске пройдут обсуждения концепции развития Красного проспекта

В областном центре задумались о благоустройстве главной улицы города – Красном проспекте. Обсуждения концепции развитии улицы намечены на 26 мая, сообщает департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.

Экспертное сообщество и жители Новосибирска в этом году уже не раз принимали участие в общественных обсуждениях, касающихся развития тех или иных культурных заведений или мест отдыха. Это и благоустройство Михайловской набережной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», и решение судьбы кинотеатра им. Маяковского, и дискуссия по созданию пешеходной зоны в Новосибирске.

На прошлой неделе во время визита полпреда президента в СФО Сергея Меняйло в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет было предложено реализовать проект по благоустройству главной улицы города – Красного проспекта. Помимо прочего, Меняйло подчеркнул, что в городе необходимо соблюдать правила размещения рекламы, а для Красного проспекта важно сохранить исторический облик.

Для обсуждения концепции развития Красного проспекта на участке от площади Ленина до ул. Большевистской в выставочном зале НГУАДИ 26 мая будет организован проектный семинар, где представители бизнеса, эксперты и все заинтересованные горожане смогут принять участие в разработке того, как будет выглядеть Красный проспект.

В мэрии уточнили, что для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

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